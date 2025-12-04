Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, ιδίως σε Ζάκυνθο, Λακωνία και Ρόδο, όπου έχουν καταγραφεί ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ το 112 έχει ηχήσει στις περιοχές της ανατολικής Μάνης, του Ευρώτα Λακωνίας και στην Πιερία.

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τη χώρα με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα από σήμερα Πέμπτη (4/12) και θα διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα, με την κατάσταση να έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό σε εννέα Περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική. Μάλιστα, στο λεκανοπέδιο αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία για λόγους ασφαλείας , ενώ ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Βυθισμένες στο νερό οι Αλυκές στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο η έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται από νωρίς το πρωί έχει προκαλέσει προβλήματα στις Αλυκές, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται, αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο, όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Πλημμύρες, αποκλεισμοί δρόμων και κλειστά σχολεία στη Λακωνία

Στη Λακωνία από τα καιρικά φαινόμενα έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι δήμοι Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, όπου εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να περιοιρίσουν τις μετακινήσεις τους. Αναστάτωση και προβλήματα έχουν προκαλέσει στον Κότρωνα Ανατολικής Μάνης τα ορμητικά νερά, τα οποία στη Σκάλα έχουν παρασύρει οχήματα, τα οποία έχουν χαθεί κάτω από τον όγκο του νερού, με τους επιβαίνοντες να έχουν προλάβει -ευτυχώς- να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως, σύμφωνα με το lakonikos.gr. Ακόμα, ΙΧ έχει εκτραπεί εξαιτίας της ροής νερού επί της επαρχιακής οδού Σπάρτης-Γυθείου πλησίον της Τάραψας.

Στο χωριό Πλάτανος και Πετρίνα στον Δήμο Γυθείου, οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή». Μέσα σε λίγες ώρες, ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, αγροτικά μηχανήματα και ζώα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι περισσότεροι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στους πρώτους ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν. Η περιοχή παραμένει αποκομμένη, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό και οι ηλικιωμένοι κάτοικοι περιμένουν τη διάσωση με βάρκες, καθώς η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ορμητικών νερών και των φερτών υλικών.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Θεόδωρου Βερούτη, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη περιοχή. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και στηρίζεται σε σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τη διαταγή, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους στη Λίνδο της Ρόδου

Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει τη Ρόδο, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, ιδίως στη Λίνδο όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, αναστέλλεται αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί. Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Προβλήματα εντοπίζονται στη Λίνδο, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χειμάρρους και καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απαιτείται μεγάλη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.

Σε ετοιμότητα οι αρχές στην Πιερία

Σε ετοιμότητα ενόψει εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων βρίσκονται οι αρχές στην Πιερία. Από τις βροχές και καταιγίδες που πλήττουν από σήμερα την περιοχή, προς το παρόν δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε οδικά σημεία ήσσονος σημασίας για την κυκλοφορία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο Ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας και στο ρέμα «Καντίρ» στην Λεπτοκαρυά.

Επίσης, η Πυροσβεστική έχει κληθεί μέχρι στιγμής για άντληση υδάτων σε δύο περιοχές του Δήμου Δίου-Ολύμπου και σε ένα διαμέρισμα στην Κατερίνη. Πάντως, τόσο ο Δήμος Κατερίνης όσο και ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοίνωσαν ότι αύριο, Παρασκευή 5/12, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, λόγω αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Κλειστά την Παρασκευή τα σχολεία στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, με απόφαση του Δημάρχου Θήρας που έλαβε υπόψη την απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θέτει σε κατάσταση (Red code) την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Θήρας αναστέλλουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τη λειτουργία τους. Λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το κλείσιμο των σχολικών μονάδων αποτελεί μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.