Η επέλαση της κακοκαιρίας Byron συνεχίζεται με σφοδρότητα, προκαλώντας μεγάλα προβλήματ ακαι καταστροφές: Πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών και κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο: Απέραντη λίμνη κάτω από την Παλαιά Εθνική

Σε ποτάμι έχει μετατραπεί η Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου με το νερό να έχει φτάσει στις αυλές σπιτιών. Η Νέα Πέραμος, τις τελευταίες ώρες «σφυροκοπήθηκε» από την κακοκαιρία. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο, λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Να σημειωθεί ότι κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση, με φερτά υλικά και νερά να γεμίζουν το οδόστρωμα.

Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι από υπερχείλιση ποταμού

Προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/12). Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: Κλειστή Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.