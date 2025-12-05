Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron, η οποία πλήττει τη χώρα από την Πέμπτη, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Το 112 έχει ηχήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ οι περιφέρειες αποφάσισαν το κλείσιμο σχολείων για την προστασία μαθητών και πολιτών.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστούν έως το πρωί του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σε επιφυλακή παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η Πολιτική Προστασία, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε συναγερμό βρίσκονται επίσης οι υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια

Λόγω της κακοκαιρίας, σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν σήμερα κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας. Περιφέρειες και δήμοι έχουν ανακοινώσει μέτρα, μεταξύ των οποίων τηλεργασία και περιορισμό μετακινήσεων, ενώ σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία.

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, απόφαση που αφορά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. «Προτεραιότητα είναι η προστασία των παιδιών», επισήμανε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης σχολεία στους δήμους Ορεινής Καλαμπάκας, Δίου Ολύμπου, Κατερίνης, Ρόδου, Κάσου, Τήλου, Σύμης, Καστελόριζου, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Χαλκιδικής.

Στην Αττική, κλειστά θα είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Χαροκόπειο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ΕΚΠΑ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των δια ζώσης μαθημάτων για λόγους ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού. «Η απόφαση ελήφθη λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του καιρού στο λεκανοπέδιο», ανέφερε ο πρύτανης Γεράσιμος Σίασος. Η Πρυτανεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κάλεσε φοιτητές και προσωπικό να αποχωρήσουν άμεσα από τις εγκαταστάσεις της στην οδό Πειραιώς, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν κανονικά. Η απόφαση, όπως αναφέρεται, ελήφθη για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων.

Πέρα από την Αττική, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

Δήμος Δίου Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμος Χαλκιδικής

Μέτρα για δημόσιους υπαλλήλους και εργαζομένους

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα, βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα. Παράλληλα, συνιστάται οι μετακινήσεις να γίνονται μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, ακόμη και με καθυστέρηση προσέλευσης χωρίς κυρώσεις.

Το υπουργείο Εργασίας απηύθυνε συστάσεις προς τους εργοδότες για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και στους διανομείς, για τους οποίους επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών πρέπει να διακόπτεται η εργασία.

Επιπλέον, το υπουργείο καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.