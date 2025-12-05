Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των Τρικάλων καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το πρωί του Σαββάτου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Παράλληλα, το 112 εξέδωσε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήττουν και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως αύριο το πρωί.

Μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Φθιώτιδας.

Λίγο μετά της 9 το πρωί, ήχησε το 112 στην Ελευσίνα καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή «Ποντιακά» να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Διαβάστε επίσης:

Τελευταία Νέα