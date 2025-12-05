Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των Τρικάλων καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το πρωί του Σαββάτου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Παράλληλα, το 112 εξέδωσε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήττουν και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως αύριο το πρωί.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Φθιώτιδας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Λίγο μετά της 9 το πρωί, ήχησε το 112 στην Ελευσίνα καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή «Ποντιακά» να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού #Ελληνορώσων #Ποντιακά #Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού #Σαρανταπόταμου.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
