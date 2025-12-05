Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής 5/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπάει για δεύτερη ημέρα την Αττική.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και συγκεκριμένα σε Αθηνών – Κορίνθου, από Δαφνί μέχρι διυλιστήρια και από Πέτρου Ράλλη.

Προβλήματα υπάρχουν και σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την Τροχαία κλειστοί λόγω συσσώρευσης υδάτων είναι οι ακόλουθοι δρόμοι:

Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων,

Λ. ΑΘΗΝΩΝ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ–ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ έως την περιφερειακή Αιγάλεω,

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου,

Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό Μπάλη στην περιοχή του Κερατσινίου,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την Αττική Οδό,

ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της Νέας Περάμου,

Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.