Τα χειρότερα απέφυγε ένας οδηγός στο Παλαιό Φάληρο, όταν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5.12.25) ένα δέντρο καταπλάκωσε πάνω στο αυτοκίνητό του εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η δυνατή βροχόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας προκάλεσαν την πτώση του πεύκου, το οποίο καταπλάκωσε το παρκαρισμένο όχημα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Τμήμα του δέντρου κάλυψε και ένα δεύτερο σταθμευμένο ΙΧ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο οδηγός στην ΕΡΤ, είχε προλάβει να βγει από το αυτοκίνητο λίγα μόλις λεπτά πριν αυτό καταπλακωθεί από το δέντρο, γλιτώνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.