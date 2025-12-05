αναζητήση
14 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

Για σημαντική βελτίωση την Κυριακή μιλά η μετεωρολόγος των ΝΕΩΝ Ελίνα Καρέτσου

Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες
TANEA Newsroom 05/12/2025, 16:14
Τελευταία Νέα

Η πυροσβεστική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.

Αυτοκίνητα – βάρκες στον Άλιμο

Στην Αττική πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνουν το εύρος των καταστροφών.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τον Άλιμο, όπου οχήματα φαίνονται να επιπλέουν πάνω στα νερά της πλημμύρας.

Aυτοκίνητα επέπλεαν στον Άλιμο – Σοκαριστικό βίντεο

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο από τον Άλιμο που δείχνει αυτοκίνητα να επιπλέουν στο νερό.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Μάνδρα

Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους.

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση. «Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση».

Σε ερώτηση εάν υπήρξαν εκγλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εκγλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει».

Τέλος, ο κ. Ρόκας επεσήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε.

αταστροφή στη Νέα Πέραμο

Στη Νέα Πέραμο, η καταστροφή είναι μεγάλη με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και το νερό να φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο. Σε λίμνη έχει μετατραπεί το κοιμητήριο της περιοχής.

Κάτοικος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «Έβρεξε πολύ νερό. Τα φρεάτια είναι όλα κλειστά. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 03:00 η ώρα και μου λέει που είσαι, έχουμε πλημμυρίσει έξω. Βγαίνω και παίρνω το αυτοκίνητο και το φέρνω στη βεράντα». Όπως πρόσθεσε, η Πυροσβεστική πήγε να τον απεγκλωβίσει αλλά ο ίδιος δεν εγκαταλείπει το σπίτι του, ενώ ανέφερε ότι μία ηλικιωμένη και μία έγκυος είναι εγκλωβισμένες.

Αποκαρδιωτικες εικόνες στο Γύθειο

Αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν σε αυλές σπιτιών, ξεριζωμένα πεζοδρόμια, πλημμυρισμένα σπίτια και ποτάμια λάσπης συνθέτουν την εικόνα της επόμενης μέρας στο Γύθειο και σε περιοχές της Λακωνίας.

  

Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Πυκνώνουν την παρουσία τους στα μπλόκα οι αγρότες – Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Δυσκολεύουν οι μετακινήσεις

Πυκνώνουν την παρουσία τους στα μπλόκα οι αγρότες – Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Δυσκολεύουν οι μετακινήσεις

Σκηνές χάους στην Πάργα: Οπλισμένοι ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο – Πυροβολισμοί και κινηματογραφική διαφυγή

Σκηνές χάους στην Πάργα: Οπλισμένοι ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο – Πυροβολισμοί και κινηματογραφική διαφυγή

Bank of America: Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America: Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Ελλάδα
Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος ψαριού – Aνιχνεύτηκε βιοτοξίνη

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά φιλέτο γαύρου, προέλευσης Ιταλίας, στο οποίο ανιχνεύτηκε, μετά από επίσημο έλεγχο, βιοτοξίνη (ισταμίνη) σε ποσότητα που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό όριο. Συγκεκριμένα πρόκειται για φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο με ονομασία πώλησης «Sardellenfilets in Sonnenblumenöl» […]

05/12/2025 16:42
ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος ψαριού – Aνιχνεύτηκε βιοτοξίνη
Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια

Σε έλεγχο του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up» των 143g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση Lidl Hellas προέβη ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», […]

05/12/2025 16:29
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια
Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων για αντιμετώπιση κακοκαιρίας: Καταγγέλλει fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας Byron, με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες να επιχειρούν από το βράδυ της Τρίτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου […]

05/12/2025 16:28
Δήμος Αθηναίων για αντιμετώπιση κακοκαιρίας: Καταγγέλλει fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

Για σημαντική βελτίωση την Κυριακή μιλά η μετεωρολόγος των ΝΕΩΝ Ελίνα Καρέτσου

05/12/2025 16:14
Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες
Ελλάδα

Σφοδρή σύγκρουση αγροτών και αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι ελιγμοί και εντάσεις στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τους αγρότες να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς με τα τρακτέρ τους, προσπαθώντας να πλησιάσουν πεζούς αστυνομικούς των ΜΑΤ, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει φραγμό κοντά στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες από την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους στην Καρδία και ξεκίνησαν πορεία προς τα Πράσινα Φανάρια. Οι αγρότες και […]

05/12/2025 16:12
Σφοδρή σύγκρουση αγροτών και αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι ελιγμοί και εντάσεις στο αεροδρόμιο

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ 5.12.2025

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο