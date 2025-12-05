Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία BYRON θα συνεχίσει και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο των ΝΕΩΝ, Ελίνα Καρέτσου.

Όπως αναφέρει παρότι σε αρκετά τμήματα ο καιρός θα εμφανίσει σχετική βελτίωση, με πιο τοπικές και μικρότερης έντασης βροχοπτώσεις, θα υπάρξουν περιοχές όπου τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν. Περισσότερες βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, επιμένοντας μέχρι το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, κυρίως από τη Σάμο και νοτιότερα.

Σε αυτές τις περιοχές οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πολλά από τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 11 με 12 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά τους 19°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 και τοπικά 18°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με αντίστοιχη ένταση.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι και το πρωί. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 και τοπικά 15°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου – Σημαντική εξασθένηση των φαινομένων

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση, καθώς οι βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι περιορισμένες και πιο τοπικού χαρακτήρα. Θα υπάρχουν κατά τόπους και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν πιο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 17 με 18°C και στα νότια τοπικά τους 19°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη την Κυριακή

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 και τοπικά 17°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι, οπότε και θα σταματήσουν, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Τάση εβδομάδας – Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Η νέα εβδομάδα φαίνεται πως θα ξεκινήσει με πολύ πιο ήπιο καιρό και γενικά λιγότερα και πιο τοπικά φαινόμενα. Τη Δευτέρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά (εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη), στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και με μερικά ανοίγματα, αλλά και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.

Στο θεμα της εξέλιξης της κακοκαιρίας αναφέρεται με ανάρτησή του και ο Θοδωρής Κολυδάς.