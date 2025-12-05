Κακοκαιρία Byron: Επιμένει και το Σάββατο – Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία BYRON θα συνεχίσει και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο των ΝΕΩΝ, Ελίνα Καρέτσου.
Όπως αναφέρει παρότι σε αρκετά τμήματα ο καιρός θα εμφανίσει σχετική βελτίωση, με πιο τοπικές και μικρότερης έντασης βροχοπτώσεις, θα υπάρξουν περιοχές όπου τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν. Περισσότερες βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, επιμένοντας μέχρι το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα και Χαλκιδική, καθώς και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, κυρίως από τη Σάμο και νοτιότερα.
Σε αυτές τις περιοχές οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πολλά από τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 11 με 12 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά τους 19°C.
Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο
Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 και τοπικά 18°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με αντίστοιχη ένταση.
Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι και το πρωί. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 και τοπικά 15°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου – Σημαντική εξασθένηση των φαινομένων
Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση, καθώς οι βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι περιορισμένες και πιο τοπικού χαρακτήρα. Θα υπάρχουν κατά τόπους και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν πιο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 17 με 18°C και στα νότια τοπικά τους 19°C.
Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη την Κυριακή
Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 και τοπικά 17°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι, οπότε και θα σταματήσουν, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Τάση εβδομάδας – Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Η νέα εβδομάδα φαίνεται πως θα ξεκινήσει με πολύ πιο ήπιο καιρό και γενικά λιγότερα και πιο τοπικά φαινόμενα. Τη Δευτέρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά (εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη), στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και με μερικά ανοίγματα, αλλά και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά.
Στο θεμα της εξέλιξης της κακοκαιρίας αναφέρεται με ανάρτησή του και ο Θοδωρής Κολυδάς.
Αναλυτικά όσα αναφέρει
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ “BYRON”
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα
ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα
Μεγάλα ύψη βροχής και την Παρασκευή 05/12
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη 1.
Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται στο Χάρτη 2. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.
Μνήμες από το παρελθόν στην Μάνδρα – Συναγερμός για υπερχείλιση ποταμού στην Ελευσίνα
Μεγάλα προβλήματα στην Αττική έχει προκαλέσει το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron, με τα φαινόμενα να κινούνται προς τα ανατολικά.
Ισχυρά ήταν τα πλήγματα σε Δυτική Αττική. Δρόμοι ποτάμια, σπίτια πλημμυρισμένα και εγκλωβισμένοι πολίτες ήταν το σκηνικό από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/12). Παράληλα έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις παρασύρσεις οχημάτων, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές.
Νέα Πέραμος, Μέγαρα, Μάνδρα και Ελευσίνα
Στην Ελευσίνα υπάρχει ανησυχία για τυχόν υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου. Σημειώνεται ότι έχει σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Ελληνορώσων να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου. Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (5/12) στάλθηκε μήνυμα από το 112 για Ελευσίνα, Φθιώτιδα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τα μηνύματα προειδοποιούν τους κατοίκους των περιοχών να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.
Η πυροσβεστική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.
Αυτοκίνητα – βάρκες στον Άλιμο
Στην Αττική πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνουν το εύρος των καταστροφών.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τον Άλιμο, όπου οχήματα φαίνονται να επιπλέουν πάνω στα νερά της πλημμύρας.
Aυτοκίνητα επέπλεαν στον Άλιμο – Σοκαριστικό βίντεο
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο από τον Άλιμο που δείχνει αυτοκίνητα να επιπλέουν στο νερό.
Πλημμυρικά φαινόμενα στην Μάνδρα
Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους.
«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση. «Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση».
Σε ερώτηση εάν υπήρξαν εκγλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εκγλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει».
Τέλος, ο κ. Ρόκας επεσήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε.
αταστροφή στη Νέα Πέραμο
Στη Νέα Πέραμο, η καταστροφή είναι μεγάλη με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και το νερό να φτάνει μέχρι και το ένα μέτρο. Σε λίμνη έχει μετατραπεί το κοιμητήριο της περιοχής.
Κάτοικος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «Έβρεξε πολύ νερό. Τα φρεάτια είναι όλα κλειστά. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 03:00 η ώρα και μου λέει που είσαι, έχουμε πλημμυρίσει έξω. Βγαίνω και παίρνω το αυτοκίνητο και το φέρνω στη βεράντα». Όπως πρόσθεσε, η Πυροσβεστική πήγε να τον απεγκλωβίσει αλλά ο ίδιος δεν εγκαταλείπει το σπίτι του, ενώ ανέφερε ότι μία ηλικιωμένη και μία έγκυος είναι εγκλωβισμένες.
Αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν σε αυλές σπιτιών, ξεριζωμένα πεζοδρόμια, πλημμυρισμένα σπίτια και ποτάμια λάσπης συνθέτουν την εικόνα της επόμενης μέρας στο Γύθειο και σε περιοχές της Λακωνίας.