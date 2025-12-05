Τον «κώδωνα του κινδύνου κρούει» ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron τις επόμενες ώρες. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να επηρεάσει εφτά περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει…”

Καλημέρα!

🎯Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική

και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:

📍ΠΙΕΡΙΑ

📍ΗΜΑΘΙΑ

📍ΘΕΣΣΑΛΙΑ

📍ΣΠΟΡΑΔΕΣ

📍ΦΘΙΩΤΙΔΑ

📍ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

📍ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

🌪️Παραλλήλα σήμερα φυσούν θυελλωδείς άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

👍Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει».