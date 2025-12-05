Τον «κώδωνα του κινδύνου κρούει» ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron τις επόμενες ώρες. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να επηρεάσει εφτά περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια
«”Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει…”
Καλημέρα!
🎯Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική
και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.
Ωστόσο ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:
📍ΠΙΕΡΙΑ
📍ΗΜΑΘΙΑ
📍ΘΕΣΣΑΛΙΑ
📍ΣΠΟΡΑΔΕΣ
📍ΦΘΙΩΤΙΔΑ
📍ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
📍ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
🌪️Παραλλήλα σήμερα φυσούν θυελλωδείς άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.
👍Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει».