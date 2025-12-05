Η καταστροφική… καλημέρα του Αρκά!

Η Αττική μετράει τις πληγές της από την κακοκαιρία Byron, που «δαμάζει» νεύρα και υποδομές. Δρόμοι πλημμύρισαν, πολίτες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους και πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Οι εικόνες είναι τραγικές, αλλά ο Αρκάς τις μετατρέπει σε μια αιχμηρή σάτιρα! Στο σκίτσο του, ο Παρθενώνας πνίγεται στα νερά της βροχής, μια συμβολική εικόνα των δυσκολιών που βιώνουμε με την επέλαση της κακοκαιρίας.

Με λίγα λόγια, η σκληρή πραγματικότητα της Αθήνας αποτυπώνεται με αιχμηρό χιούμορ σε ένα σκίτσο που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

