Μια νέα εποχή ψηφιακής εξυπηρέτησης έχει ξεκινήσει για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, χάρη σε μια ενιαία και εύχρηστη πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του φορέα σε ένα σημείο. Τα οφέλη Με το «dashboard του πολίτη» του MyEFKA, το οποίο διατίθεται και σε mobile εφαρμογή, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα […]