Τελευταία ημέρα του Νοέμβρη σήμερα και ο Αρκάς θέλησε μέσω του Θανασάκη να ευχηθεί στον Ανδρέα και την Ανδριάνα, λόγω της γιορτής του Αγίου Ανδρέα.
Δημοφιλή
- 1
Έρχεται το κοινωνικό leasing: Πώς να αποκτήσετε αυτοκίνητο από 50€ τον μήναα κριτήρια
- 2
Κίεβο προς Αθήνα: Δώστε μας τους S-300
- 3
Drone πάνω από τη Φαλκονέρα: Η τελευταία στάση για το ελληνικό τρόλεϊ του 1967
- 4
Δωρεάν ένσημα για ανέργους μέχρι τη σύνταξη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- 5
Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 146χλμ - Κινούνταν με 216 στη Βουλιαγμένης -
- 6
Ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 90%
- 7
Δένδιας: Υπαρκτή απειλή η Τουρκία - Εχει πάνω από 1 εκατομμύριο drones
- 8
Και άλλη βεντέτα στην Κρήτη: Τον πυροβόλησαν και του έκοψαν την γλώσσα
- 9
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας - Σημαίες, κόρνες και χοροί
- 10
Νέο διαβατήριο: Πότε εκδίδεται, πότε δεν χορηγείται και πόσο διαρκεί – Όλες οι αλλαγές και τα κόστη
«Dashboard του Πολίτη»: Όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε μια πλατφόρμα – Πώς λειτουργεί
Μια νέα εποχή ψηφιακής εξυπηρέτησης έχει ξεκινήσει για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, χάρη σε μια ενιαία και εύχρηστη πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του φορέα σε ένα σημείο. Τα οφέλη Με το «dashboard του πολίτη» του MyEFKA, το οποίο διατίθεται και σε mobile εφαρμογή, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα […]
Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ταξί στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Όπως αναφέρει το thesspost. gr, περίπου στις 02:15, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 35χρονος, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δεύτερος. Τα […]
Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο – Η πρόγνωση έως την Πέμπτη
Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί […]
Δικηγορικές Εκλογές: Στις κάλπες 46.876 δικηγόροι – 8 υποψήφιοι στον ΔΣΑ
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο 46.876 δικηγόροι που καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας. Παραδοσιακά οι εκλογές στο δικηγορικό σώμα,που αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας θεωρείται ένας σοβαρός ” ενδείκτης” και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Η εκλογική μάχη έχει πολλές παραμέτρους καθώς στο διαμορφουμενο σκηνικό πέρα από […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Νοεμβρίου
Σήμερα Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια Ανατολή ήλιου: 07:21 – Δύση ήλιου: 17:06 Σελήνη 9.6 ημερών