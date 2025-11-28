Με τον Αρκά να μας κοιτάει από τη γωνία και να γελάει κάτω από τα μουστάκια του, ο Προφήτης βγαίνει το πρωί της Πέμπτης (28/11) στην πλατεία και ανακοινώνει:

«Το μόνο που κάνετε είναι να ψάχνετε τρόπους να σας επιδοτεί το κράτος!»

Οι χωριανοί θίγονται.

«Μας αδικείς, προφήτη! Από τους πεντακόσιους κατοίκους του χωριού, ξέρεις πόσοι παίρνουν επιδόματα;»

Ο Προφήτης τους κοιτάζει, κάνει μια παύση και απαντά ήρεμα: «Οι 1.000.»

Και τότε, μια σιωπή πέφτει στο χωριό. Οι μισοί μετράνε τα δάχτυλα, οι άλλοι μισοί τις αιτήσεις τους.