Με ένα νέο σκίτσο, εμπνευσμένο από την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, ο Αρκάς επιστρέφει με το γνώριμο χιούμορ και τη λεπτή του ευαισθησία, τιμώντας το διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής γης.

Στο σκίτσο, βλέπουμε έναν από τους κλασικούς παιδικούς χαρακτήρες του δημιουργού να στέκεται μπροστά σε μια επιβλητική ελιά, ενώ απαγγέλλει ένα απόσπασμα από τον Κωστή Παλαμά:

«Όφου κι αν λάχω κατοικία

δε μ’ αφολεψούν οι κάρφοι·

ως τα βαθέα μου γηρατεία

δε βρίσκω στη δουλεία ντροφή·

μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη,

κι είμαι γεμάτη φρουκοφή·

είμ’ η ελιά η τιμημένη».

Με αυτό τον τρόπο, ο Αρκάς «ντύνει» την εικόνα με την ποιητική φωνή του Παλαμά, συνδέοντας το χιούμορ με την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό. Η ελιά – η «ευλογημένη», όπως την αποκαλεί ο ποιητής – παρουσιάζεται όχι μόνο ως σύμβολο καρποφορίας και ειρήνης, αλλά και ως στοιχείο ταυτότητας του τόπου.

Ένα σκίτσο με διπλό μήνυμα

Το χιουμοριστικό ύφος του Αρκά συνδυάζεται εδώ με έναν τόνο τιμής:

προς τη σημαντικότερη ίσως καλλιέργεια της χώρας ,

και προς τη σχέση των Ελλήνων με την ελιά, που διατηρείται αιώνες τώρα.

Ο μικρός ήρωας του καρέ μοιάζει να «υψώνει» το ποίημα προς την ελιά, λειτουργώντας σαν αγγελιοφόρος μνήμης και παράδοσης. Με απλότητα, το σκίτσο θυμίζει πως ακόμη και μέσα στους σύγχρονους ρυθμούς της καθημερινότητας, υπάρχουν σταθερές που μένουν αναλλοίωτες.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της UNESCO, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σημασίας της ελιάς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη χώρα μας, όπου η ελιά αποτελεί σύμβολο, τροφή, εργαλείο επιβίωσης και κομμάτι της ιστορίας, η ημέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα — και ο Αρκάς το υπενθυμίζει με τον δικό του, αναγνωρίσιμο τρόπο.