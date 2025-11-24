Με ένα ακόμη αιχμηρό και αλληγορικό σκίτσο επέστρεψε ο Αρκάς, σχολιάζοντας –με τον γνωστό του τρόπο– τις ανθρώπινες σχέσεις, την καθημερινή τοξικότητα αλλά και τη διάθεση «να κόβουμε το σχοινί» του άλλου για να ανέβουμε οι ίδιοι.

Στην εικόνα, που συνοδεύεται από τη λέξη «Καλημέρα» με έντονα πράσινα γράμματα, δύο άνδρες κρέμονται από σχοινιά στην άκρη ενός γκρεμού. Ο ένας βρίσκεται ψηλότερα και κρατά ένα μεγάλο ψαλίδι, έτοιμος να κόψει το σχοινί του δεύτερου, ο οποίος αγνοεί ότι κινδυνεύει. Η κατασκευή με την τροχαλία δείχνει πρόχειρη, ενώ στο βάθος διακρίνεται η θάλασσα, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο εύρημα.

Με μια μόνο εικόνα, ο Αρκάς σχολιάζει την ανθρώπινη τάση για μικρότητα, ανταγωνισμό και «μαχαιρώματα» την ώρα που κάποιοι προσπαθούν απλώς να κρατηθούν. Η καλημέρα, έτσι, αποκτά ειρωνική χροιά: δεν είναι όλοι πρόθυμοι να τη μοιραστούν καλοπροαίρετα.