Με ακόμη ένα καυστικό και βαθιά σατιρικό σχόλιο επιστρέφει ο Αρκάς, ο δημοφιλής Έλληνας σκιτσογράφος, ο οποίος συνηθίζει να σχολιάζει την επικαιρότητα, την κοινωνία και την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από σύντομες, αιχμηρές ατάκες.

Το σκίτσο παρουσιάζει τον γνωστό «Προφήτη» του Αρκά, ο οποίος δέχεται την παρατήρηση: «Η ανθρωπότητα εξελίσσεται, Προφήτη!». Η απάντησή του, όπως πάντα ανατρεπτική, είναι: «Ναι, ο πολιτισμός των βαρβάρων έδωσε τη θέση του στη βαρβαρότητα των πολιτισμένων!».

Όταν ο συνομιλητής του τον ρωτά γιατί δεν μιλά πιο απλά για να μπορεί να τον καταλάβει, ο Προφήτης απαντά μονολεκτικά και χιουμοριστικά: «Έλα Λόλα, να ένα μήλο…», παραπέμποντας ειρωνικά στο πιο κλασικό, απλοϊκό παράδειγμα εκμάθησης ανάγνωσης.

Κοινωνικό σχόλιο με χιούμορ και ειρωνεία

Το σκίτσο σχολιάζει την αντίφαση των σύγχρονων κοινωνιών: ενώ τυπικά εξελίσσονται και γίνονται πιο «πολιτισμένες», η συμπεριφορά των ανθρώπων συχνά χαρακτηρίζεται από πρωτογονισμό, βία και έλλειψη κατανόησης. Ο Αρκάς επιλέγει να φωτίσει αυτή την αντίφαση μέσα από έναν ευθύ αλλά ταυτόχρονα σαρκαστικό διάλογο.

Η τελευταία ατάκα λειτουργεί ως χιουμοριστική «προσγείωση» μετά το βαρύ φιλοσοφικό σχόλιο, αναδεικνύοντας την αδυναμία πολλών να αντιληφθούν σύνθετες έννοιες — ή την απροθυμία τους να τις κατανοήσουν.