Με ένα ακόμη αιχμηρό και χιουμοριστικό σχόλιο για την επικαιρότητα, ο Αρκάς επανέρχεται με νέο σκίτσο, αυτή τη φορά με αφορμή τη 19η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμώνται τόσο η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας όσο και η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών.

Στο σκίτσο, που δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται μια τουαλέτα μέσα από την οποία ξεπροβάλλει ένα χέρι κρατώντας πινακίδα με το σύμβολο του άνδρα. Το συνοδευτικό κείμενο σχολιάζει με σαρκασμό τη σύμπτωση των δύο παγκόσμιων ημερών, θέτοντας το ερώτημα: «Σύμπτωση ή φεμινιστικός δάκτυλος;»

Η χαρακτηριστική ειρωνεία του σκιτσογράφου δεν άργησε να προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με χρήστες να το μοιράζονται μαζικά, άλλοι γελώντας και άλλοι κριτικάροντας την επιλογή του θέματος. Πολλοί σχολίασαν ότι ο Αρκάς συνηθίζει να παίζει με κοινωνικά στερεότυπα, χρησιμοποιώντας την υπερβολή και τον αυτοσαρκασμό ως βασικά εργαλεία της σάτιράς του.

Παράλληλα, η σύμπτωση των δύο ημερών έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων και κατά το παρελθόν, καθώς η καταγραφή τους στο ημερολόγιο των «παγκόσμιων ημερών» δημιουργεί αναπόφευκτα εύφορο έδαφος για χιούμορ.

Το σημερινό σκίτσο του Αρκά εντάσσεται σε αυτή ακριβώς τη λογική: να χρησιμοποιήσει την αναπάντεχη συνύπαρξη δύο θεματικών για να σχολιάσει με διάθεση πρόκλησης και χιούμορ τις κοινωνικές εντάσεις γύρω από το φύλο, τον δημόσιο λόγο και τα στερεότυπα.