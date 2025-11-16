Με ακόμη ένα αιχμηρό και καίριο σχόλιο επιστρέφει ο Αρκάς, αυτή τη φορά μέσα από μια χιουμοριστική «βουτιά» στον κόσμο της αρχαιολογίας. Στο νέο του σκίτσο, ένας αρχαιολόγος στέκεται μπροστά σε έναν φρεσκοανακαλυφθέντα τάφο, μέσα στον οποίο βρίσκονται δύο σκελετοί. Με ύφος προβληματισμού, ο ερευνητής παρατηρεί το εύρημα και μονολογεί: «Άντε τώρα να ανακοινώσεις ότι αυτός ο τάφος είναι του 69 π.Χ.».

Το χιούμορ του δημιουργού βασίζεται στη διπλή σημασία του αριθμού «69», παραπέμποντας στην ανθρώπινη τάση να αναζητά «πιπεράδες» ερμηνείες ακόμη και σε αυστηρά επιστημονικά πεδία. Με απλή εικόνα και ευθύβολο διάλογο, ο Αρκάς σχολιάζει την αμηχανία που μπορεί να προκαλέσει μια… αθώα χρονολόγηση όταν η φαντασία τρέχει.

Το σκίτσο, όπως συνηθίζει ο δημοφιλής δημιουργός, συνδυάζει καθημερινές καταστάσεις με υπαινικτικό χιούμορ, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως κοινωνική και πολιτισμική παρατήρηση. Η επιλογή της αρχαιολογίας – ενός αντικειμένου που στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται σχεδόν με ιερότητα – ενισχύει ακόμη περισσότερο την ειρωνική διάθεση του έργου.

Για άλλη μια φορά, ο Αρκάς καταφέρνει να σχολιάσει τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από απλές, αναγνωρίσιμες σκηνές, διατηρώντας το γνώριμο ύφος του: κοφτερό, ευρηματικό και απόλυτα άμεσο.