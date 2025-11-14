Το νέο σκίτσο του Αρκά κυκλοφόρησε και, όπως πάντα, κατάφερε μέσα σε μόλις δύο καρέ να αποτυπώσει μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα. Με τον χαρακτηριστικό του συνδυασμό καυστικού χιούμορ και πικρής αλήθειας, ο σκιτσογράφος παρουσιάζει έναν ηλικιωμένο «σοφό» που, αγανακτισμένος πια με το πλήθος γύρω του, φωνάζει: «Δεν σας αντέχω άλλο! Είστε πρωτάνθρωποι!».

Κι όμως, αντί να προσβληθούν… χαμογελούν ικανοποιημένοι, απαντώντας: «Επιτέλους! Είπες και μια καλή κουβέντα για μας!».

Η κορύφωση έρχεται όταν ο γέρος, πλέον δείχνει να μην αντέχει άλλο, δηλώνει «Θέλω να τους σκοτώσω έναν-έναν, χτυπώντας τους με ένα βαρύ λεξικό στο κεφάλι!». Η πράξη αυτή είναι καθαρά συμβολική, δείχνοντας την απελπισμένη ανάγκη της κοινωνίας για παιδεία.