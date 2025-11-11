Ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς, μέσα από τη γνωστή του στήλη «Καλημέρα», σχολιάζει για ακόμη μια φορά με ευφυή αφορισμό τη ζωή και τη φθορά της.

Στο νέο του σκίτσο, ένας συνομιλητής λέει στον Προφήτη: «Δεν απελπιζόμαστε, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα!».

Κι εκείνος απαντά με την αφοπλιστική του ειρωνεία: «Ναι, αλλά μοιάζει με το χαρτί υγείας· όσο γυρίζει, τόσο λιγοστεύει!».

Με μία μόνο φράση, ο Αρκάς συνδυάζει το μαύρο χιούμορ με τη ρεαλιστική ματιά του πάνω στην ανθρώπινη φύση, θυμίζοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και διεισδυτικούς σχολιαστές της ελληνικής καθημερινότητας.