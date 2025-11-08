Στο σημερινό σκίτσο του Αρκά, φαίνονται δύο φίλες που προσωποποιούν τις ημέρες του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο και η Κυριακή, καθισμένες δίπλα-δίπλα και συζητούν.
Η Κυριακή ρωτάει το Σάββατο:
«Γιατί βάφτηκες;»
Το Σάββατο απαντά:
«Θα βγω απόψε.»
Τότε η Κυριακή λέει:
«Στις δώδεκα να είσαι πίσω γιατί θα βγω και εγώ.»
Η σκηνή σατιρίζει με χιούμορ την κοινωνική ζωή του Σαββατοκύριακου.
