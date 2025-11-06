Με το γνώριμο, σαρκαστικό του ύφος, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα σκίτσο που προκαλεί αίσθηση. Η εικόνα δείχνει μια κάλπη γεμάτη σφαίρες, ενώ η φράση «Δεν θα τελειώσει όσο οι πολιτικοί μετράνε ψήφους αντί για νεκρούς» λειτουργεί ως ένα δυνατό σχόλιο για την πολιτική αδιαφορία και τον κυνισμό της εξουσίας.

Το σκίτσο κυκλοφόρησε νωρίς το πρωί με τη λέξη «Καλημέρα» στην κορυφή, όπως συνηθίζει ο δημιουργός, και ήδη έχει συγκεντρώσει χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια. Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα το χαρακτηρίζουν «σπαρακτικά επίκαιρο», ενώ άλλοι το βλέπουν ως καταγγελία για τη στάση του πολιτικού συστήματος απέναντι σε τραγικά γεγονότα, όπως το έγκλημα στα Βορίζια.

Ο Αρκάς, γνωστός για την ικανότητά του να συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις τη σκληρή πραγματικότητα, καταφέρνει για ακόμη μία φορά να εκφράσει το συλλογικό αίσθημα της οργής και της απογοήτευσης.

Το νέο του σχόλιο δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο — και δείχνει πως η πολιτική σάτιρα παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά μέσα κοινωνικού διαλόγου.