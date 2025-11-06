Στην δημοσιότητα ήρθε το βίντεο-ντοκουμέντο που είχε στην διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ., το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανβούρη Καργάκη για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο 43χρονος θεωρείται ο άνθρωπος που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Στο βίντεο που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από Καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.

Δίπλα του διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του.