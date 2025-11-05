Η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, εκτελέστηκε στη μέση του δρόμου.

Η σφαίρα μπήκε από τον ώμο της και βγήκε από την κοιλιά. Είναι πιθανόν αυτός που την πυροβόλησε να βρισκόταν σε κάποιο υπερυψωμένο σημείο.

Βολές πάντως που, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, στόχευαν στα πόδια και όχι στον θώρακα και το κεφάλι.

Τα ενδεχόμενα είναι τα εξής: είτε η γυναίκα δείχτηκε πισώπλατο χτύπημα χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, είτε να γύρισε την πλάτη προσπαθώντας να γλιτώσει από τα πυρά, χωρίς να αποκλείεται και το τρίτο ενδεχόμενο σενάριο, ο εξωστρακισμός της σφαίρας.

«Οι πιθανότερες εντοπίσεις του όπλου είναι είτε από πίσω είτε πλάγια αλλά σίγουρα έχουμε φορά βλήματος από πάνω προς τα κάτω, άρα το όπλο πρέπει να βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο από το θύμα», λέει ο κ. Γαλεντέρης.

Τα τραύματα του 39χρονου

Τα πυρά που δέχθηκε ο Φ.Κ. ήταν πολλά, όπως μαρτυρά και η εικόνα του αγροτικού του. Τέσσερα θανάσιμα τραύματα από δύο διαφορετικά όπλα έφερε η σορός του, με μαρτυρίες να λένε πως δεν πρόλαβε καν να βγει από το αμάξι.

«Πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση ποιο βλήμα προκάλεσε ποια κάκωση. Πάντως το τραύμα στο κόκκυγα σημαίνει ότι το θύμα γύρισε την πλάτη του και ουσιαστικά πυροβολήθηκε από πίσω», λέει ο κ. Γαλεντέρης.

Ο αυτόπτης μάρτυρας που έτυχε να περνά από το σημείο, με αδέσποτες σφαίρες να πέφτουν στα τζάμια και τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, περιγράφει σκηνές φαρ ουέστ.

«Όταν λέμε δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, άρχισαν και ‘κακαρίζουν’ τα πολυβόλα».

Από τα πυρά δεν γλίτωσε ούτε η ιδιοκτήτρια του καφενείου, που καμία σχέση δεν είχε με τις δύο οικογένειες, αλλά βρέθηκε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στην κνήμη.