Το απόγευμα της Τετάρτης (05/11) η Αστυνομία συνέλαβε τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές συμμετείχε στους πυροβολισμούς.

Σε μία σπηλιά λίγα μόλις μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια καραμπίνα, αλλά και δεκάδες φυσίγγια, προσεκτικά κρυμμένα. Η συγκεκριμένη έκταση ανήκει στον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και ειδικά συνεργεία συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τα όπλα και τους κάλυκες.

Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Ο 43χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή και μάλιστα οι Αρχές ελέγχουν, εάν είναι το πρόσωπο, που πυροβόλησε την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε ότι οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο, που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την πλευρά της οικογένειας του 39χρονου δολοφονημένου και έρχεται λίγες ώρες μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την αντίπαλη οικογένεια, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα. Οι τρεις κατηγορούμενοι που είχαν αποφασίσει να παραδοθούν, όρισαν ως σημείο συνάντησης με τους αστυνομικούς βενζινάδικο έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα. Στο σημείο έφτασαν με ταξί και οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες.

Πριν παραδοθούν, συναντιούνται όλοι στο σπίτι του πεθερού του 29χρονου στην Αγία Βαρβάρα. Ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια 29χρονος έφτασε στο σπίτι του πεθερού του στην Αγία Βαρβαρα λίγο πριν τις 6:00 το απόγευμα για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, τη μητέρα του και τα ανήλικα παιδιά του. «Τον βλέπω μπροστά μου και μου λέει: “Ήρθα να σας χαιρετήσω”. Φιλάει τα κοπέλια του, φιλάει εμένα κι έφυγε. Του λέω “πού πας;”, “πάω να παραδοθώ”», είπε η σύζυγος του.

Οι αστυνομικοί πήραν αποτυπώματα, δείγμα DNA και έλεγξαν τα χέρια των τριών συλληφθέντων για πυρίτιδα. Επειδή δεν έχει εντοπιστεί κανένα όπλο από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει, το ποιος πυροβόλησε ποιον.

Τι υποστήριξαν τα τρία αδέλφια στους αστυνομικούς

Σήμερα Τετάρτη (5/11) ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να έχει την πρώτη συνάντηση με τα τρία αδέλφια, τα οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται, πως δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς, αλλά αφήνουν να εννοηθεί, πως αυτοί που πυροβόλησαν από την πλευρά της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι οι δύο συγγενείς τους, που είναι τραυματίες.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε, πως οι κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ευθύνες στον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και τον κατηγορούν, πως αυτός ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε από την ταράτσα. Αυτό φέρεται να επιβεβαιώνεται και από το βίντεο που έχει η ΕΛ.ΑΣ. στα χέρια της και δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής. Αναφορικά με τη βόμβα που είχε μπει στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη την περασμένη Παρασκευή (31/10), οι Αρχές εκτιμούν, πως άλλος κατασκεύασε την βόμβα και άλλος την τοποθέτησε.

Οι κατηγορίες για ζωοκλοπές, η φυλάκιση και οι απειλές σε αστυνομικούς

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος προχώρησε και σε μία ακόμα αποκάλυψη σχετικά με τα μέλη μίας εκ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο μακελειό. Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, μέλη της μίας οικογένειας στο παρελθόν είχαν απειλήσει αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, πριν από δύο μήνες η Ασφάλεια Ρεθύμνου είχε σχηματίσει δικογραφία για συμμετοχή αρκετών ατόμων σε εγκληματική οργάνωση για θέματα ζωοκλοπών.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε επιχείρηση στα μαντριά τους. ώστε να γίνει καταγραφή των κλαπέντων ζώων και τότε μέλη της οικογένειας είχαν τηλεφωνήσει σε αστυνομικούς, που ήταν υπεύθυνοι στην έρευνα και τους είχαν απειλήσει.

Τι λένε οι γυναίκες των δύο οικογενειών για την βεντέτα

Την ίδια ώρα, τα βλέματα όλων στα Βορίζια είναι στραμένα στις γυναίκες των εμπλεκόμενων οικογενειών για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την βεντέτα, καθώς στην Κρήτη ο λόγος τους μετράει σε τέτοιες καταστάσεις. Η μητέρα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη συγκλονίζει, καθώς μέσα στην πιο μεγάλη τραγωδία, θα βρει το κουράγιο να ζητήσει ειρήνη στις οικογένειες. «Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε κι άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν, μόνο παρακαλώ το κακό να σταματήσει εδώ» λέει η ηλικιωμένη που μετά την κηδεία της κόρης της στα Χανιά επέστρεψε στο χωριό.

Η σύζυγος του νεκρού Φανούρη Καργάκη από την άλλη, μιλώντας στην εκπομπή Live News, θα πει, πως δεν έφταιγε ο σύζυγός της σε κάτι και πως κινδύνεψε και η ίδια. «Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα στο μνημείο και ήθελαν να μου “παίξουν” και εμένα. Εγώ φώναζα “Φανούρη μου, Φανούρη μου” κι εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια. Νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι, τελειωμένο. Φώναζα “βοήθεια, βοήθησέ με”. Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε. Και γύρισαν τα πιστόλια να μου “παίξουν” όλοι. Μα δεν κατέχω, ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους και γίναμε και εμείς σκοτωμένοι».

«Και έχω ένα κοπέλι 10 χρόνων, ένα κοπέλι 6 χρόνων και ένα κοπέλι 3 χρόνων και ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών. Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο. Και τους δύο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 νοματαίοι και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον “παίζανε” γύρω-γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη. «Τον πατέρα τους τον λατρεύανε» λέει για τα παιδιά της και προσθέτει: «Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν (τα μεγαλύτερα παιδιά) και μου λένε “πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο”».

«Τον σασμό αυτοί δεν τον τηρήσανε»

Στην εκπομπή Live News μίλησε και η σύζυγος του μεγαλύτερου εκ των τριών κατηγορουμένων αδελφών, του 29χρονου Φραγκιαδάκη, που παραδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης. «Όταν πήραμε το σπίτι, μιλούσαμε, κάναμε παρέες, πίνανε σε ίδιες παρέες. Εκεί το σπίτι ήταν ερείπιο και επειδή το πήρε ο κουνιάδος μου και το έκανε σπίτι, ξαφνικά θέλανε να τσακωθούμε, γιατί θέλανε το σπίτι. Όταν πήγε εκεί ο κουνιάδος μου, μιλούσαμε και στον γάμο του κουνιάδου μου είχαν έρθει» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτοί τα κάνανε φυσικά. Δεν το έχω δει, αλλά αυτοί θα τα κάνανε, ποιος θα τα κάνει; Εμείς δεν είχαμε με άλλες οικογένειες προβλήματα στο χωριό. Μας λένε, ότι το κάναμε εμείς για να πάρουμε λεφτά από την ασφάλεια. Το σπίτι δεν ήταν ασφαλισμένο. Ο κουνιάδος μου πήγαινε κάθε μέρα και το έφτιαχνε ολομόναχος. Αυτοί δεν το τήρησαν το “εβίβα”. Εμείς χαιρετούσαμε μια, δυο, τρεις, δεν μας ξαναχαιρέτησαν, δεν τους ξαναχαιρετήσαμε ούτε εμείς. Και εμείς έχουμε μίσος και εμείς έχουμε νεύρα, αλλά θέλουμε να σταματήσει εδώ, δεν αντέχουμε άλλο».

Όπως είπε η ίδια «εγώ έχω 10 ημερών παιδί, ακόμα είμαι με την καισαρική, με τα ράμματα. Αυτός (ο Φανούρης Καργάκης) τα παιδιά του δεν τα σκέφτηκε, όταν τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο, να έρθει να μπαλωτάρει; Δεν τα σκέφτηκε τα παιδιά του αυτός; Φυσικά και όχι. Η αδελφή του τον πήρε τηλέφωνο και του λέει “έλα γιατί μας πυροβολούν”. Ψέματα, αυτοί πυροβολούσαν. Ξέρω πως για να φταίνε αυτοί, κλείσανε δύο σπίτια, να φταίνε αυτοί. Οι γυναίκες τα κάνανε. Το έχουν γράψει στα social, ότι τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο, έτσι δεν είναι; Δεν το λέω από μόνη μου. Εμάς οι άντρες μας κοιτούσαν το καλό της οικογένειάς τους και τον σασμό που λένε, αυτοί δεν τον τηρήσανε».

Όπως σημειώνει «έχουμε όλες, δόξα τω Θεώ, αρσενικά κοπέλια, αγόρια, παιδιά, πρέπει αυτό να σταματήσει, χύθηκε αίμα και από την πλευρά τους και από την πλευρά μας χύθηκε αίμα. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτό; Αυτές μόνο βάζουν “φωτιά” στους άντρες τους. Πρέπει να το δούνε και αυτοί, πρέπει να μπούνε αστυνομικοί, να μπούνε άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, να τους πούνε, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί σήμερα κλαίμε τους δύο ανθρώπους αυτούς. Αύριο τι θα γίνει; Θεέ μου φύλαγε. Τι θα γίνει;».

Η απάντηση της αδερφής του 39χρονου

Στο MEGA μίλησε και η αδερφή του 39χρονου, η οποία είπε ότι «δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά (που είπε η σύζυγος του 29χρονου). Τίποτα. Τη μία λένε, ότι θέλουνε να μας σκοτώσουν και μετά ξαναβγαίνει και λέει “δεν ζητώ (εκδίκηση), θέλω ηρεμία”. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε, ότι εχθές έλεγες, ότι ήθελες να σκοτώσεις και σήμερα θες ηρεμία; Πώς το άλλαξες αυτό; (…) Ό,τι είναι να απαντήσω, θα το απαντήσει η δικηγόρος μου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα».