Έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο κρυβόταν ο 19χρονος, ένας εκ των τριών αδελφών που αναζητούνταν για τη βεντέτα, το συνεργείο του Live News πήγε να τραβήξει πλάνα, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη Θοδωρή Ρωμανέα, προσπαθώντας να του πάρει την κάμερα.

Το Live News μετά από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και αφού το επέτρεψε η ίδια, πήγε στο ξενοδοχείο ώστε να διαπιστωθεί αν όντως βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία. Το ξενοδοχείο είναι πλέον κλειστό, αλλά διαμένουν σε αυτό δύο οικογένειες.

Τα τρία μέλη της οικογένειας από τα Βορίζια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή, καθώς τα περιστατικά βίας και η παρουσία καταζητούμενων είχαν επηρεάσει την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων.