Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπροσώπους της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Στην επίσκεψη θα συμμετάσχουν και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίσκεψης είναι η συζήτηση με γονείς μαθητών και εκπροσώπους των τοπικών αρχών, προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι επαναλειτουργίας του σχολείου το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, θα εξεταστούν δράσεις για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα, ο κ. Μπελαδάκης απηύθυνε έκκληση στους γονείς των μαθητών να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αυτή προέρχεται από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας, με έμφαση στους μαθητές και τις μαθήτριες.

«Ο στόχος είναι την ερχόμενη Δευτέρα να είναι οι δάσκαλοι εκεί και να υποδέχονται τους μαθητές. Εάν αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό ή εάν η τοπική κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει για λίγο ακόμη διάστημα αυτή η κατάσταση, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το ενδεχόμενο της τηλεκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο στόχος είναι το σχολείο με τους 30 μαθητές και μαθήτριες να ανοίξει και να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται έτσι όπως πρέπει γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.