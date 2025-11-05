Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, 43 χρονών, για τη συμμετοχή του στο μακελειό του Σαββάτου.

Οι αστυνομικοί ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, εντόπισαν σε καταφύγιο έξω από τα Βοριζια μία καραμπίνα και φυσίγγια.

Οι Αστυνομικοί θα τον ανακρίνουν για να εξακριβώσουν πού βρισκόταν την ώρα που άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί.

Οι Αρχές, έχουν ήδη σχηματίσει μια προκαταρκτική εικόνα για το τι ακριβώς έκανε τη στιγμή της συμπλοκής και κυρίως σε ποιο σημείο του χωριού βρισκόταν.

Θα τον εξετάσουν και για πιθανή συμμετοχή του στο μακελειό

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Φωτογραφίες από τη σπηλιά όπου βρέθηκαν τα όπλα: