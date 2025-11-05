Η αστυνομία έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες στους εμπλεκόμενους του μακελειού στη Βορίζια μέσω ενός 19χρονου που υπηρετούσε την θητεία του στον στρατό. Οπως μετέδωσε το MEGA, o ίδιος φέρεται να ζήτησε 2 μέρες άδεια από τον διοικητή του με το πρόσχημα ότι χάλασε το μηχανάκι του. Ο διοικητής, βλέποντας τι έχει γίνει στο χωριό, κάλεσε την αστυνομία και έτσι άρχισε να παρακολουθείται το τηλέφωνο από το οποίο κάλεσε ο 19χρονος.

Η εκπρ. Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα M για το περιστατικό. «Διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον ένας από τους 3 είχε διαμείνει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Προφανώς ενημερώθηκαν ότι υπάρχει αστυνομία στο χωριό καθώς θεωρούμε ότι και οι υπόλοιποι δύο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι ξεκίνησαν οι κατ’οίκον έρευνες. Τα όπλα δεν έχουν βρεθεί και δεν δίνει κανείς πληροφορίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προανάκρισης ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος έπραξε τι», σχολίασε.

Ενώπιον του εισαγγελέα τα τρία αδέλφια

Ενώπιον του εισαγγελέα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθούν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια. Αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν, ενώ αναζητείται ο οπλισμός τους, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Χθες Τρίτη, πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία της 56χρονης Ε. Φ. στον Αλικιανό Χανίων, με όλες τις δυνάμεις της Κρήτης να είναι επί ποδός με τον φόβο βεντέτας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στο χωριό των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούν όλο το 24ωρο. Βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.

Τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου (01.11.2025) στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Γιώργος Καλλιακμάνης για το πώς πυροβολήθηκε η 56χρονη: «Τα πυρά δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Την άποψή του για το από πού μπορεί να προήλθε η δολοφονική σφαίρα που τραυμάτισε την 56χρονη στα Βορίζια, η οποία στην συνέχεια κατέληξε, διατύπωσε στο MEGA, o επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή, δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμικότης και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το «σύνορο» που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχθεί πολλές σφαίρες», είπε αρχικά.

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος την γυναίκα»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, την γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Την βρήκε στην κλείδα, την διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά την γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με την δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.