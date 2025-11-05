Ενώπιον του εισαγγελέα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθούν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια. Αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν, ενώ αναζητείται ο οπλισμός τους, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Χθες Τρίτη, πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία της 56χρονης Ε. Φ. στον Αλικιανό Χανίων, με όλες τις δυνάμεις της Κρήτης να είναι επί ποδός με τον φόβο βεντέτας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Όπως μεταδίδει το MEGA, στο χωριό των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούν όλο το 24ωρο. Βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.

Τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου (01.11.2025) στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.