Το κομάτια του παζλ για να ολοκληρωθεί η χαοτική εικόνα του μακελειού στα Βορίζια, προσπαθούν να κολλήσουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας.

Ποιοι εναντίον ποιων

Ύστερα από τρεις μέρες όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, παραμένει εν πολλοίς ασαφές πόσοι ήταν τελικά αυτοί που έλαβαν μέρος στο άγριο πιστολίδι αλλά και ποιοι πυροβόλησαν εναντίον ποιων.

Πάνω απο 2.000 σφαίρες, περισσότερα από επτά τύποι όπλων, αμέτρητες μαρτυρίες και καταθέσεις όμως η εικόνα των γεγονότων εξακολουθεί να παραμένει θολή

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για να διαλευκάνει τα γεγονότα του περιστατικού.

Πληροφορία για δύο άτομα

Αρχικά, στο ερώτημα ποιος τοποθέτησε την βόμβα στο σπίτι, η αστυνομία έχει μια πληροφορία για δύο άτομα.

Ακόμη οι έρευνες εστιάζονται και στο ποιος είναι αυτός που πυροβολεί και σκοτώνει την 56χρονη.

Η βόμβα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι ένας εκ των συμμετεχόντων στην τοποθέτηση της βόμβας, που εξερράγη σε σπίτι και στάθηκε η αιτία για να πυροδοτηθεί η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Παράλληλα, γίνονται έρευνες για να βρεθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Ο πυροβολισμός κατά της γυναίκας

Ένας από τους γρίφους που καλείται να λύσει η αστυνομία είναι ποιος σκότωσε την 56χρονη, την ώρα του μακελειού που οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο χωριό.

Η αδελφή της άτυχης γυναίκας που και αυτή τραυματίστηκε, θεωρεί ότι η μοιραία σφαίρα ήρθε από ψηλά, κάτι που αναφέρει και η ιατροδικαστική εξέταση.

«Η αδερφή μου την έφαγε από ψηλά»

«Στεκόμαστε στον δρόμο. Είχα ακούσει φασαρία και έστεκα στον δρόμο και πέρασε αυτός που σκοτώθηκε, ο Φανούρης, και μας πήρε παραμάζωμα, άνοιξε πυρ. Η αδελφή μου δεν την έφαγε από αυτόν, την έφαγε από ψηλά, από δικό του άλλον. Εγώ την έφαγα από αυτόν».

Νεκρή δίπλα της

Είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε από τα πυρά. Είδε την 56χρονη αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της. Δεν έχει μάθει ακόμη ποιος ήταν εκείνος που της αφαίρεσε την ζωή.

«Τραυμάτισαν τον γιο και τον ανιψιό μου»

«Και τον γιο μου τραυματίσανε και τον ανιψιό μου τραυματίσανε. Αλλά η αστυνομία ήταν ελλιπής. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο και η αδελφή μου δεν θα ήταν τώρα στον τάφο».

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 56χρονη δέχθηκε πυροβολισμό από ύψωμα. Η σφαίρα μπήκε από τον ώμο και διαπέρασε το κορμί της.

Είχε ανέβει σε σπίτι ο δράστης

Όπως αποκαλύπτει στο MEGA άνθρωπος που βρισκόταν μπροστά στο μακελειό, ο δράστης είχε ανέβει στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός και πυροβολούσε από εκεί.

«Με καινούργιο καλάσνικοφ»

«Ένα καλάσνικοφ μαύρο ολοκαίνουργιο, έτσι ολόμαυρο. Πυροβολούσε και έριξε δύο γεμιστήρες. Κι έριξε τη μία από εκεί. Και μετά πάει πιο πέρα, πέρα και ξαναρίχνει την άλλη. Και είναι ακριβώς από πάνω, από κάτω η σκοτωμένη».

Από τα 60 μέτρα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο δράστης είχε ανέβει στο μπαλκόνι του σπιτιού και από απόσταση περίπου 60 μέτρων κατάφερε το θανάσιμο πλήγμα στην 56χρονη. Σφαίρες έχουν σφηνωθεί ακόμη και μέσα σε σωλήνες.

Τουλάχιστον δύο κάτοικοι του χωριού αναφέρουν ότι είδαν κάποιον να πυροβολεί από ψηλά αλλά δεν έχουν καταθέσει επειδή φοβούνται τα αντίποινα.

Ποιος ήταν;

Οι κάλυκες στο ύψωμα πιστοποιούν ότι από το σημείο εκείνο έπεσαν πυροβολισμοί. Ποιος όμως ήταν εκείνος που είχε ανοίξει πυρ, αφαιρώντας πιθανώς και τη ζωή της 56χρονης;

Τα όπλα του μακελειού δεν έχουν βρεθεί, συγκεκριμένες καταθέσεις ή βίντεο δεν υπάρχουν και οι μάρτυρες φοβούνται να καταθέσουν.

«Η αστυνομία είπε να κλειστούμε μέσα»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο MEGA τη στιγμή της συμπλοκής:

«Ερχόταν φουλαριστό το μαύρο αυτοκίνητο του σκοτωμένου κι εκείνη την ώρα άρχισαν και κακαρίζανε τα πολυβόλα. Πέσανε εκείνη την ώρα, να πω 200 πυροβολισμοί. Και τη γυναίκα, τη συγχωρεμένη, την είδα την ώρα που έπεφτε κάτω».

Ο συγκεκριμένος άντρας περνούσε τυχαία από το χωριό. Οι σφαίρες έπληξαν το όχημά του.

Κατάφερε να το μετακινήσει για να απομακρυνθεί από την εμπόλεμη ζώνη και να καλέσει τις Αρχές.

Η συμβουλή που του έδωσαν, αφοπλιστική.

«Παίρνω τηλέφωνο εγώ το 100, τίποτα. Παίρνει η γυναίκα από το δικό της τηλέφωνο το 112, μας απαντήσανε, μας συνδέσανε με το Τμήμα Μοιρών. Του λέω την περίπτωση του αστυνομικού, ‘’έτσι κι έτσι πες μου τι να κάνω’’. Να κρυφτείς μου λέει στο σπίτι σου. Δεν έχω σπίτι εγώ εδώ πέρα. Εγώ είμαι περαστικός. ‘’Να κρυφτείς στο σπίτι σου’’ και μου κλείνει το τηλέφωνο».

Oλα ξεκίνησαν από τον 19χρονο;

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από τον 19χρονο αδελφό της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο οποίος είναι φαντάρος και έμενε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου.

Λίγο μετά τη φονική συμπλοκή με τους δύο νεκρούς κάλεσε τον διοικητή του στρατοπέδου του, αναφέροντας ότι του έχουν κλέψει τη μηχανή με την οποία κινείται.

Στη συνέχεια, επικοινώνησε εκ νέου με τον διοικητή, ζητώντας δύο ημέρες άδειας επειδή δεν έχει μέσο να μετακινηθεί, την οποία και έλαβε.

O διοικητής υποψιάστηκε

Βλέποντας στα ΜΜΕ τις εξελίξεις στην υπόθεση, ο διοικητής του στρατοπέδου επικοινώνησε με τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, αναφέροντας τι είχε συμβεί με τον στρατιώτη του, με τις υποψίες του ότι σχετίζεται με το περιστατικό.

Το όνομα

Όταν έδωσε το ονοματεπώνυμο του στρατιώτη, αποκαλύφθηκε πως είναι ένα από τα άτομα που καταζητούνται για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.

Ο εντοπισμός του 19χρονου, μέσω του κινητού, ανάγκασε τους καταζητούμενους να παραδοθούν

Στη συνέχεια, ο στρατηγός της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε από τον διοικητή του στρατοπέδου τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με τον οποίο επικοινώνησε μαζί του ο στρατιώτης.

Η τηλεφωνική σύνδεση τέθηκε σε ηλεκτρονική παρακολούθηση

Αρχικά εντοπιζόταν στο Ρέθυμνο, την επόμενη ημέρα στο Τυμπάκι Ηρακλείου και σήμερα πάλι στην ίδια περιοχή.

Το μεσημέρι επικοινώνησε με τον στρατηγό της ΕΛ.ΑΣ. συγγενής των καταζητούμενων, παρακαλώντας να σταματήσουν οι έρευνες και θα παραδοθούν οι καταζητούμενοι. Οπως και έγινε.