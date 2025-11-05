Την άποψή του για το από πού μπορεί να προήλθε η δολοφονική σφαίρα που τραυμάτισε την 56χρονη στα Βορίζια, η οποία στην συνέχεια κατέληξε, διατύπωσε στο MEGA, o επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή, δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ. Είναι από καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμικότης και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το «σύνορο» που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχθεί πολλές σφαίρες», είπε αρχικά.

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος την γυναίκα»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, την γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Την βρήκε στην κλείδα, την διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά την γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με την δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.