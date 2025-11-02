Ο Αρκάς μάς λέει «Καλημέρα» με ένα σκίτσο γεμάτο νοσταλγία και λεπτό χιούμορ.

Στο κέντρο, ένα αντικείμενο που κάποτε στεκόταν περήφανο έξω από κάθε σπίτι — το ποδόμακτρο.

Σήμερα, λίγοι το θυμούνται και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν το όνομά του.

Με μία μόνο φράση, ο σκιτσογράφος μάς θυμίζει πόσο γρήγορα σβήνουν τα μικρά σημάδια μιας άλλης εποχής. «Λίγοι πια θυμούνται τι είναι αυτό και ακόμα λιγότεροι πώς ονομάζεται», γράφει.

Το ποδόμακτρο, άλλοτε σύμβολο φιλοξενίας και καθαριότητας, τώρα μένει να σκουριάζει… μόνο στις αναμνήσεις.

Το σημερινό σκίτσο του Αρκά: