Ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς επιστρέφει με ένα ακόμη καυστικό σχόλιο, αυτή τη φορά μέσα από τη σκακιέρα.

Στο σκίτσο, τα πιόνια φαίνεται να διαμαρτύρονται για τη «φθηνή πλάκα» που βρήκε ο παίκτης τους — μια ατάκα που λειτουργεί σε δύο επίπεδα: ως λογοπαίγνιο για την κυριολεκτική “πλάκα” (το ταμπλό του σκακιού), αλλά και ως αιχμή για τη φτηνιάρικη διάθεση ή το χαμηλό επίπεδο του χιούμορ.

Ο Αρκάς, πιστός στο γνωστό του ύφος, χρησιμοποιεί το παιχνίδι του σκακιού ως αλληγορία για τη ζωή, όπου συχνά “παίζουμε” πάνω σε εύθραυστες βάσεις, ψάχνοντας νόημα ακόμα και στις πιο “φτηνές” κινήσεις.

Το σκίτσο συνοδεύεται από τη λέξη «Καλημέρα», θυμίζοντας ότι το χιούμορ μπορεί να είναι το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας — ακόμη κι όταν κρύβει μια δόση πικρίας για τη σύγχρονη πραγματικότητα.