Την καλημέρα του μας χαρίζει, όπως κάθε μέρα, ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σημερινό του σκίτσο, ένα παιδί απαγγέλλει στίχους του Βασίλη Ρώτα, αποτίοντας φόρο τιμής στον Άγιο Δημήτριο και στη σημερινή εορτή. Με παιχνιδιάρικο τρόπο, η εικόνα συνδυάζει χιούμορ και τρυφερότητα, θυμίζοντας πόσο δυνατή μπορεί να είναι η σύνδεση της τέχνης με τις παραδόσεις και την καθημερινότητά μας.

«Kαι το χειμώνα τον κακό, κάν’ τον νά ’ρθει με το γλυκό. Σου δοξάζουμε τη χάρη, Άι-Δημήτρη καβαλάρη», λέει το παιδί.