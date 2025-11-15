Ο Αρκάς επιστρέφει με ένα από τα πιο αιχμηρά και καυστικά σκίτσα του τελευταίου διαστήματος, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο μας Προφήτη. Η τελευταία ανάρτηση σχολιάζει, με τον μοναδικό του τρόπο, την ατάκα: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό» που αποδίδεται στον Φρίντριχ Νίτσε.

Στο σκίτσο, κάποιος λέει αυτή τη φράση στον Προφήτη, ο οποίος δεν διστάζει να απαντήσει με την κλασική, αιχμηρή χιουμοριστική του διάθεση: «Ο Νίτσε σας μάρανε, ζωντόβολα!».

Η αντίδραση του Προφήτη λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η υπερβολική «σοφία» των κλασικών φιλοσοφικών αποφθεγμάτων μπορεί να φανεί γελοία ή ανούσια στην καθημερινότητα.

Ο Αρκάς σατιρίζει την τάση πολλών να χρησιμοποιούν κλισέ αποφθέγματα χωρίς να τα εφαρμόζουν στην πραγματική ζωή. Ο Προφήτης γίνεται η φωνή της λογικής και της καθημερινής πικρής αλήθειας: αρκετά με τα «σοφά» λόγια των φιλοσόφων!