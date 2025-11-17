Με ένα ακόμη καυστικό σκίτσο καλημερίζει σήμερα ο Αρκάς, συνεχίζοντας τη γνωστή του παράδοση να σχολιάζει με λεπτή ειρωνεία και χιούμορ τις μικρές αλήθειες της καθημερινής ζωής. Στο νέο του σχέδιο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, πρωταγωνιστεί το γνώριμο ηλικιωμένο ζευγάρι που έχει αγαπηθεί από το κοινό για τις γκρινιάρες ατάκες και τη ρεαλιστική απεικόνιση της συμβίωσης… μετά από πολλές δεκαετίες.

Στο σκίτσο, οι δύο ήρωες στέκονται πλάι–πλάι με χαρακτηριστικές εκφράσεις: εκείνη κουρασμένη αλλά αποφασισμένη, εκείνος ανέμελος με το τσιγάρο στο χέρι, σχολιάζοντας βουβά –αλλά εύγλωττα– την πορεία της ημέρας. Πάνω από τα πρόσωπά τους δεσπόζει μία απλή, κόκκινη λέξη: «Καλημέρα». Όσο απλή κι αν φαίνεται, στα χέρια του Αρκά λειτουργεί ως αφορμή για μια μικρή υπενθύμιση: καμία «καλημέρα» δεν είναι ίδια για όλους.

Ο δημιουργός, με την χαρακτηριστική του ικανότητα να συμπυκνώνει ολόκληρες ιστορίες σε ένα καρέ, σχολιάζει την ανθρώπινη φθορά, τις συνήθειες, τις σχέσεις και την αίσθηση ότι η καθημερινότητα συχνά μας βρίσκει με τα ίδια βάρη — είτε αυτά είναι ένα τσιγάρο, είτε μια τσάντα, είτε απλώς η διάθεση που ξυπνάμε κάθε πρωί.

Το ζευγάρι των ηρώων, με τα παλτό, τις τσαλακωμένες φούστες και τα φαρδιά παντελόνια, είναι σχεδόν καρικατούρες μιας εποχής που επιμένει να υπάρχει, ακόμη και όταν όλα γύρω αλλάζουν. Κι ίσως αυτό είναι που κάνει το σκίτσο να βρίσκει ξανά το κοινό του: ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει έναν γνωστό, έναν συγγενή — ή τον ίδιο του τον εαυτό σε λίγα χρόνια.

Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Μια «Καλημέρα», δύο φιγούρες και μια νότα τρυφερού κυνισμού αρκούν για να μας θυμίσουν πόσο εύστοχα μπορεί ένα σκίτσο να σχολιάσει ολόκληρη την ανθρώπινη κατάσταση.