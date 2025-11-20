Με μία ακόμη καυστική και απολύτως επίκαιρη πινελιά, ο Αρκάς σχολιάζει την επικαιρότητα μέσα από το νέο του σκίτσο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας «προφήτης» που προσπαθεί –μάταια– να προειδοποιήσει το πλήθος γύρω του για έναν άμεσο, κυριολεκτικό κίνδυνο: τη φωτιά που καίει τα σπίτια τους.

Στο σκίτσο, ο μακρυγένης προφήτης στέκεται σε ύψωμα και απευθύνεται στο πλήθος με αγωνία: «Τα σπίτια σας καίγονται!… Οι φλόγες εξαπλώνονται!… Δεν υπάρχει κανείς για να σβήσει τη φωτιά!…»

Οι άνθρωποι γύρω του, ωστόσο, αδυνατούν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ένας από αυτούς ρωτά με αφοπλιστική αφέλεια: «Τι προσπαθείς να μας πεις, προφήτη, μ’ αυτή την παραβολή;»

Και τότε ο προφήτης, απηυδισμένος, απαντά: «Ποια παραβολή, ηλίθιοι! Κοιτάξτε πίσω σας, τι γίνεται στο χωριό!»

Το μήνυμα πίσω από το χιούμορ

Με την κλασική του γραφή, ο Αρκάς χρησιμοποιεί την υπερβολή, την ειρωνεία και τον σαρκασμό για να αναδείξει ένα διαχρονικό —και βαθιά ελληνικό— φαινόμενο: Την αδυναμία μιας κοινωνίας να δει τον κίνδυνο που βρίσκεται μπροστά στα μάτια της.

Το χιούμορ δεν κρύβει την πικρή αλήθεια: είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για πολιτικές κρίσεις, είτε για κοινωνικά προβλήματα, συχνά επιλέγουμε να ψάχνουμε… «παραβολές» αντί να δούμε την πραγματικότητα.