Την καλημέρα του λέει ο Αρκάς και σήμερα, παρουσιάζοντας νέο σκίτσο με τους χαρακτήρες της σειράς «Χαμηλές Πτήσεις».

Η σκηνή εκτυλίσσεται σε μια ταράτσα, όπου ο πατέρας και ο γιος συζητούν με αφορμή τους σχολικούς βαθμούς του μικρού.

Ο πατέρας κρατά το χαρτί με τις επιδόσεις και φαίνεται ενοχλημένος. «Τι βαθμοί είναι αυτοί;» ρωτά, εκφράζοντας απογοήτευση. Συνεχίζει με αυστηρό ύφος: «Εγώ στερούμαι τα πάντα για να σε μορφώσω, αλλά εσύ είσαι αχάριστος!».

Ο μικρός απαντά με ένα «Χα!», κάτι που κάνει τον πατέρα να πει: «Χωρίς ‘χα’!». Εκεί ο μικρός φέρνει την ανατροπή, δίνοντας απάντηση που αλλάζει την κουβέντα: «Χωρίς ‘χα’ είμαι άριστος!».