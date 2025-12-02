Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση, σχολιάζοντας με τον δικό του σαρκαστικό τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και την πολιτική επικαιρότητα.

Στο νέο του σκίτσο, που δημοσιεύτηκε σήμερα, ένας άνδρας προσφέρει χρήματα σε έναν άστεγο λέγοντας: «Πάρε, φτωχέ μου άνθρωπε, να κάνεις Χριστούγεννα!». Δίπλα, ένας δεύτερος άστεγος ρωτά απορημένος «Αυτός;», για να λάβει την απάντηση: «Αυτός αποκλείεται να επιβιώσει μέχρι τις εκλογές».

Με λίγες μόνο ατάκες, ο Αρκάς συνδυάζει το κοινωνικό σχόλιο με την πολιτική σάτιρα: από τη μία η φτώχεια και η επιβίωση ενόψει των γιορτών, από την άλλη η υπαινικτική αναφορά στις επερχόμενες εκλογές και την πολιτική φθορά. Το σκίτσο παίζει με την ειρωνεία, αφήνοντας να εννοηθεί πως, ενώ οι φτωχοί παλεύουν για να αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, οι πολιτικοί ίσως δυσκολεύονται να «αντέξουν» μέχρι την κάλπη.

Το ύφος είναι χαρακτηριστικό του δημιουργού: χιούμορ που επικεντρώνεται σε κοινωνικά αδιέξοδα, υπερβολή που φωτίζει τις αντιθέσεις της καθημερινότητας και ένα πικρό σχόλιο για την πολιτική πραγματικότητα, όλα μέσα σε ένα μόνο καρέ.