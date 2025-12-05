Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση για τις αιτήσεις στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών για μαθητές και μαθήτριες που θα πετύχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Αντί για την 1η Δεκεμβρίου, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr ) ή στη διεύθυνση www.idika.gr/lae-miteres .

Το πρόγραμμα προσφέρει 1.000 ευρώ σε συνολικά 650 μαθητές και μαθήτριες που θα εισαχθούν για πρώτη φορά σε δημόσιο πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2025.

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά που:

Είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Θα φοιτήσουν για πρώτη φορά σε δημόσιο ΑΕΙ ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας πετύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Έχουν μητέρα που είναι δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα παιδιά, τα οποία καλύπτονται επίσης από τον ΟΠΕΚΑ.

Αν πληροίτε τα κριτήρια μην χάσετε αυτή την ευκαιρία.

