Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα και μείωση για τον SARS-CoV2, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου.

Στην έκθεση του Οργανισμού καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, με έμφαση στη γρίπη, τον κορωνοϊό και άλλους ιούς εποχικής κυκλοφορίας.

Γριπώδης συνδρομή και σοβαρές λοιμώξεις αναπνευστικού

Ο αριθμός των περιστατικών γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα κρούσματα Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 επισκέψεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας μικρή μείωση.

Ιός SARS-CoV2 – Λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στους διαγνωστικούς ελέγχους για τον SARS-CoV2 στην επικράτεια μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 131 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 138 την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρθηκε μία νέα διασωλήνωση και τέσσερις θάνατοι.

Από το τέλος της άνοιξης παρατηρείται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, τα οποία τελούν υπό παρακολούθηση από το ECDC και τον WHO/EURO. Το στέλεχος XFG εμφανίζει αυξητική τάση και είναι πλέον το επικρατές.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ, κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και ξεπέρασε οριακά το 10% την τελευταία εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς νέους θανάτους από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Τους τελευταίους δύο μήνες, από 1.218 δείγματα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν 35 θετικά για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α. Από τα 34 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 19 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 15 στον Α(Η3).

Έξι στελέχη Α(Η3) αναλύθηκαν πλήρως γενετικά από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ. Σύμφωνα με το ECDC, περίπου οι μισές ανιχνεύσεις Α(Η3) στην Ευρώπη αντιστοιχούν στον ίδιο υποκλάδο.

Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται μέτριος, ενώ παραμένει υψηλός για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Το ECDC και ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζουν ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης είναι ο εμβολιασμός.

Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και απευθύνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης αναπνευστικών λοιμώξεων.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Δεν ανιχνεύθηκαν θετικά δείγματα RSV στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα παραμένει χαμηλή, με σποραδικά μόνο θετικά δείγματα.