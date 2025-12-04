Αποκλειστικές δηλώσεις έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην κάμερα του Buongiorno, αναφερόμενος τόσο σε πολιτικά ζητήματα όσο και στις προετοιμασίες για τις γιορτές στην πρωτεύουσα.

Η συνέντευξη δόθηκε στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα «Μανώλης Γλέζος & Παλαιστίνη», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε προσωπικότητα με σημαντική συνεισφορά στο Παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του στάση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναφερόμενος στον «πόλεμο» ανακοινώσεων ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, ο δήμαρχος δήλωσε πως επιθυμεί μια εποικοδομητική αντιπολίτευση και πως δεν του αρέσει η τοξικότητα.

«Το έχω πει και στον Κώστα Μπακογιάννη πως δεν του ταιριάζει η τοξικότητα γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις προετοιμασίες για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε ότι στην πλατεία Κοτζιά θα λειτουργήσει για πρώτη φορά χριστουγεννιάτικη αγορά. Για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα, σημείωσε πως οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν θα ανακοινωθούν αργότερα, καθώς θέλει να κρατήσει την έκπληξη.

Τέλος, αναφερόμενος στη νοσηλεία της συζύγου του, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως επρόκειτο για μια δύσκολη στιγμή, αλλά πλέον όλα είναι καλά.