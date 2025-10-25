Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έδωσε εντολή για την άμεση εφαρμογή των νομικών διαδικασιών ώστε να σφραγιστεί το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έξω από το οποίο η 16χρονη έχασε τις αισθήσεις της πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της στον Ευαγγελισμό. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι η ασφάλεια των πολιτών και ιδίως των νέων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 16χρονης, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο έξω από το νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ώστε οι αρμόδιοι να έχουν πλήρη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου