Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 16χρονης στο Γκάζι, λίγες ώρες αφότου κατανάλωσε ποτό σε νυχτερινό μαγαζί. Οι Αρχές ερευνούν τώρα τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι πρώτες καταθέσεις των φίλων της αποκαλύπτουν κρίσιμες λεπτομέρειες για το τι συνέβη πριν η ανήλικη χάσει τη ζωή της.

Στην κατάθεσή της στις αρχές, η φίλη της ανήλικης αποκάλυψε πως το ποτό που κατανάλωσαν μέσα στο μαγαζί τής προκάλεσε έντονη αδιαθεσία.

«Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό μέσα στο κλαμπ και με πείραξε. Έκανα εμετό. Το είπα στην παρέα. Η… (16χρονη) ήπιε όλο το δικό της και ό,τι είχε απομείνει από το δικό μου» φέρεται να είπε η φίλη της 16χρονης στους αστυνομικούς.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο το θανατηφόρο περιστατικό να συνδέεται με το ποτό που κατανάλωσαν τα κορίτσια. Οι αξιωματικοί εξετάζουν εάν το πνευμονικό οίδημα που προκάλεσε τον θάνατο της ανήλικης σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το Χημείο του Κράτους, όπου έχουν σταλεί δείγματα από τα κατασχεμένα μπουκάλια του κλαμπ.

Σημαντικό εμπόδιο στις έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι το σημείο όπου κατέρρευσε η 16χρονη δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, κατά την είσοδό τους στο κατάστημα δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος ηλικίας, ούτε ζητήθηκαν ταυτότητες, όπως ορίζει ο νόμος.

Από τις νέες καταθέσεις των φίλων της προκύπτει επίσης πως, προτού φτάσουν στο Γκάζι, είχαν φύγει από σπίτι στην Καλλιθέα και σταμάτησαν σε κοντινή κάβα όπου αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Το ποτό, σύμφωνα με τις ίδιες περιγραφές, το κατανάλωσαν σε σφηνάκια σ’ ένα πάρκο στις Τζιτζιφιές, προτού επισκεφθούν ένα μίνι μάρκετ και στη συνέχεια το μπαρ. Από το υλικό των καμερών της κάβας φαίνεται πως η αγορά έγινε από τη 18χρονη φίλη του θύματος.

Παρά το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. να σφραγιστεί το κλαμπ που σερβίρισε αλκοόλ στη 16χρονη, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία από τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, καθώς ο φερόμενος ιδιοκτήτης διατηρεί συμμετοχή και σε άλλα νυχτερινά μαγαζιά και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για παραβιάσεις υγειονομικών διατάξεων και υποθέσεις ναρκωτικών.

Γεωργιάδης: Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για όλους

Για την υπόθεση μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο Open ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι «το ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 7 λεπτά και οι γιατροί στον Ευαγγελισμό εφάρμοσαν όλο το πρωτόκολλο για να την επαναφέρουν στη ζωή. Ο νόμος για το αλκοόλ σε ανήλικους είναι πάρα πολύ αυστηρός και να ξέρουν όλοι ότι έχουν ευθύνη όταν χορηγούν αλκοόλ σε ανήλικους. Πάντως το κοριτσάκι δεν πέθανε από τέτοιου είδους θέματα».