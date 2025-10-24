Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει στο «λουκέτο» του κλαμπ όπου διασκέδαζε η 16χρονη λίγο πριν καταρρεύσει και χάσει τη ζωή της έξω από το μαγαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, προκύπτει ότι το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι σερβίριζε αλκοόλ σε ανήλικους. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από τη συγκεκριμένη περιοχή το ίδιο βράδυ.

«Σας αγαπώ» – Τα τελευταία λόγια της 16χρονης

Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

Ανήμποροι να αντιδράσουν, οι φίλοι της 16χρόνης Ζωής έβλεπαν το κορίτσι να καταρρέει και να «φεύγει» μπροστά στα μάτια τους.

«Σας αγαπώ», ήταν τα τελευταία της λόγια.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘σ’ αγαπώ’ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», αναφέρει φίλη της 16χρονης.