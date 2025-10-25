Πολλά ερωτήματα και «θολά» σημεία υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου της 16χρονης τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10) έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Από τι πέθανε ακριβώς η 16χρονη; Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πόσο είχε πιεί η άτυχη 16χρονη; Σύμφωνα με τις φίλες της, ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε άλλο ένα ποτό νωρίτερα που πηρέ από ψιλικατζίδικο. Είχαν πιει και νωρίτερα αλκοόλ και από πού το προμηθεύτηκαν; Σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται πνευμονικό οίδημα; Ειδικά αν πρόκειται για έναν οργανισμό όπως αυτόν της 16χρονης κοπέλας;

Τι ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης στο MEGA

Απαρηγόρητοι και σε σοκ βρίσκονται οι γονείς της αδικοχαμένης 16χρονης, που δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος της κόρη τους. «Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω, ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω, ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω, ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω, είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της ανήλικης.

Ο πατέρας της εξηγεί, ότι η κόρη του είχε φύσημα στην καρδιά, αλλά δεν ξέρει τι προκάλεσε στ’ αλήθεια τον ξαφνικό θάνατό της. «Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι, το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας, όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της, ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι» είπε.

«Μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. – Νοσοκομείου

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας, με την Αστυνομία να υποστηρίζει, δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο Α.Τ. Συντάγματος, προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.