Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έδωσε το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια του εντυπωσιακού δέντρου ύψους 18 μέτρων, ευχόμενος σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Τη βραδιά άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια οι Wedding Singers ανέβασαν το κέφι με τη δική τους μουσική παρουσία.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στον Αντώνη Ρέμο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε στο κοινό μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης.

Η τρυφερή στιγμή με την κόρη του

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κόρη του Αντώνη Ρέμου ανέβηκε στη σκηνή, με τον τραγουδιστή να της αφιερώνει με συγκίνηση ένα αγαπημένο του τραγούδι, προσφέροντας στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το κομμάτι «Ναφθαλίνη» του Γιώργου Θεοφάνους, έχοντας την κόρη του στο πλευρό του, σε μια σκηνή που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους περίπου 18 μέτρων, έφτασε στη Θεσσαλονίκη από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική στις 20 Νοεμβρίου. Από τότε, τα συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν εντατικά για να το στολίσουν με χιλιάδες λαμπάκια και στολίδια.

Με τη φωταγώγηση του δέντρου, άνοιξε και επίσημα το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στη συμπρωτεύουσα, δίνοντας το έναυσμα για μια περίοδο γεμάτη φως, μουσική και αισιοδοξία.