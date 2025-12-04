Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron, με επικίνδυνα φαινόμενα να πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και καταστροφές.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, είμαστε ακόμα στη αρχή. Ανέφερε χαρακτηριστικά: Δυστυχώς, είμαστε μόνο στην αρχή της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας.

Στη Λακωνία έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 100 τόνους βροχής ανά στρέμμα και στο νομό Αττικής είμαστε ήδη στους 40 με 60 τόνους ενώ τις επόμενες ώρες θα δούμε τα φαινόμενα να εντείνονται και να εξαπλώνονται σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στο επίκεντρο θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια αλλά και οι Κυκλάδες. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρό κύμα βροχών και καταιγίδων. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στα βόρεια και βορειοδυτικά σημεία της χώρας με την ίδια ένταση.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται στο νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στην περιοχή των Δωδεκανήσων.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία Byron θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Σφοδρή καταιγίδα χτύπησε την Αττική – «112» για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται στην Αττική με την κακοκαιρία Byron να πλήττει ολόκληρη την χώρα.

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή (5/12)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, και μετά από εκτεταμένη συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, κλειστά θα μείνουν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, και τα νυχτερινά σχολεία.

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τις μετακινήσεις, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Αττικής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.

Σε μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Αττική έχει τεθεί σε Κόκκινο Συναγερμό, καθώς όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα καταγράφουν πολύ έντονα φαινόμενα από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Όπως ανέφερε, η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων ελήφθη με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, με στόχο την πρόληψη και όχι την αντίδραση εκ των υστέρων. Παράλληλα, εξέφρασε την κατανόηση για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί σε οικογένειες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «επιλογή ευθύνης» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ταύρου

Δήμος Μοσχάτου

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Φωτογραφίες από την επέλαση της κακοκαιρίας στο κέντρο της Αθήνας

Κακοκαιρία Byron: «Μπλακ άουτ», καταστροφές, κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

Η Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας όπως η Λακωνία, η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Κρήτη βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί.