Κάτι που μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα τις λεπτομέρειες της βράβευσης του Χρήστου Μουζακίτη στον ιταλικό Τύπο είναι η διαφορά με την οποία κέρδισε στη σχετική ψηφοφορία τον βασικό του αντίπαλο, τον Τούρκο Κέναν Γιλντίζ, ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους. Ενα μόλις μήνα πριν η διαφορά των δύο ήταν ελάχιστη: στον ιστότοπο του σχετικού βραβείου φαίνεται πως ο Μουζακίτης προηγούνταν στις αρχές Οκτωβρίου με ελάχιστες ψήφους – έπαιρνε για την ακρίβεια το 34,30% όσων ψήφισαν ενώ ο Τούρκος είχε δικό του το 33,20%.

Με την πάροδο των ημερών η διαφορά εκτινάχθηκε: ο Μουζακίτης έφτασε τελικά τις 473 χιλιάδες ψήφους ενώ ο Γιλντίζ έμεινε στις 386 χιλιάδες. Η διαφορά είναι μεγάλη και γιατί η «TuttoSport» που διοργανώνει την ψηφοφορία εκδίδεται στο Τορίνο, στην έδρα της Γιουβέντους. Μπορεί να είναι τυχαίο αλλά ο Γιλντίζ σταμάτησε να ψηφίζεται όταν η Κυρία είχε την αγωνιστική κάμψη που έφερε και την αλλαγή προπονητή: ο Τούντορ άφησε τη θέση του στον Σπαλέτι και ο Γιλντίζ στον Μουζακίτη. Το λέω γιατί ο νεαρός της Γιούβε είχε κερδίσει πέρυσι.

Ωριμότητα

Οι Ιταλοί δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την ωριμότητα με την οποία ο Μουζακίτης απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη της εκδήλωσης. Τονίστηκε η απάντησή του ότι όνειρό του είναι να κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ (και να παίξει σε ένα Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδος) αλλά ο μικρός του Ολυμπιακού είπε όντως πολλά ενδιαφέρονται πράγματα.

Είπε για παράδειγμα πως στόχος του είναι να δυναμώσει το κορμί του περισσότερο γιατί στη θέση που αγωνίζεται αυτό χρειάζεται. Είπε ότι η μεγαλύτερη ικανότητα που έχει να επιδείξει μέχρι τώρα είναι ότι αντιμετωπίζει εύκολα το στρες του πρωταθλητισμού και την πίεση που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Αποκάλυψε ότι πολύ μικρός αγωνιζόταν τερματοφύλακας αλλά ένα χτύπημα στο μάτι τον υποχρέωσε να αλλάξει θέση.

Τόνισε πως το είδωλό του ήταν ο Φαν ντερ Σαρ και αστειεύτηκε με τον εαυτό του λέγοντας ότι ήταν τυχερός που άλλαξε θέση γιατί είναι πολύ κοντός για τερματοφύλακας. Παραδέχτηκε επίσης ότι είναι και λίγο προληπτικός. Προσέχει ώστε να πατήσει το χόρτο του γηπέδου με το δεξί του πόδι κι ακούει, όπως είπε, πάντα τα ίδια τραγούδια πριν το παιχνίδι ξεκινήσει.

Ωστόσο η απάντηση που δείχνει τι παιδί είναι ο Μουζακίτης ήταν αυτή που έδωσε όταν τον ρώτησαν πότε έμαθε ότι κέρδισε το βραβείο. «Ημουν με την Εθνική στην Ουγγαρία. Βρισκόμουν στο δωμάτιο μετά την προπόνηση. Ξαφνικά άρχισαν να φτάνουν μηνύματα στο κινητό μου, πολλά μηνύματα. Το έκλεισα γιατί με ενοχλούσαν. Ούτε καν τα διάβασα. Κοιμήθηκα, ξύπνησα και τότε κατάλαβα τι έγινε», είπε.

Εκπρόσωπος

Ο Μουζακίτης υπήρξε ένας υπέροχος εκπρόσωπος και του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φάνηκε έτοιμος, δεν είχε το παραμικρό τρακ, ήταν άνετος στις απαντήσεις του, έκανε χιούμορ – ακόμα και η εμφάνισή του με παπιόν και κουστούμι (έξω από τα συνηθισμένα του…) ήταν η πρέπουσα. Κι ήταν και ειλικρινής. Οταν τον ρώτησαν σε ποια ομάδα θα ήθελε να κάνει καριέρα δεν έκανε δημόσιες σχέσεις με τους Ιταλούς αλλά είπε απλά ότι «η Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ». Τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι θα τον παρακολουθούν δύσκολα θα την ξεχάσει…

Αρης – ΠΑΟΚ

Σήμερα υπάρχουν ματς του Κυπέλλου Ελλάδος, μιας διοργάνωσης που γίνεται με μια φόρμουλα που καταργεί τις εκπλήξεις. Ακόμα κι έτσι το πρόγραμμα μας δίνει ένα ματς που αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει κανείς: αναφέρομαι στο Αρης – ΠΑΟΚ. Οι δυο ομάδες θα αγωνιστούν για το πρωτάθλημα και την Κυριακή, αυτή τη φορά στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξέρει πως αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει απόψε, το ματς της Κυριακής γίνεται σχετικά εύκολο: θα είναι πολύ δύσκολο για τον Αρη μέχρι την Κυριακή να συνέλθει ακόμα και αν μια ήττα σήμερα δεν έχει συνέπειες.

Ο Αρης έχει τρεις νίκες σε τρία ματς στο Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη με την ΑΕΛ και μια ήττα από τον Λεβαδειακό αλλά – λογικά θα προκριθούν και οι δύο. Ωστόσο ένα ακόμα στραβοπάτημα του Αρη θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Καθώς υπάρχει τεράστια γκρίνια, όχι μόνο για τον κόουτς Μανόλο Χιμένεθ, αλλά και για τον ιδιοκτήτη της ομάδας Θόδωρο Καρυπίδη.

Φήμες

Ο Καρυπίδης στον Αρη κρίσεις έχει περάσει αρκετές. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι χωρίς προηγούμενο. Περισσότερο και από τα άσχημα αποτελέσματα αυτό που δυσκολεύει τη ζωή του στον πλανήτη Αρη είναι μια φήμη που διακινείται στη Θεσσαλονίκη καιρό τώρα. Με βάση αυτή υπάρχει ένας μυστηριώδης επιχειρηματίας, Ελληνοαμερικανός μάλιστα, που είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Αρη και να βάλει του κόσμου τα λεφτά, αλλά ο Καρυπίδης αρνείται τις προτάσεις του.

Για την ακρίβεια δεν επιτρέπει να γίνει ο οικονομικός έλεγχος που ο κροίσος ζητά για να προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης. Ομολογώ ότι δεν ξέρω τι ισχύει απ’ όλα αυτά. Αλλά μου φαίνεται απίθανο να υπάρχει αυτό το πρόσωπο κι ο Καρυπίδης να αρνείται την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Πέρυσι τέτοιο καιρό το περιβάλλον του άφηνε να εννοηθεί πως ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να βρει συμπαίκτη για τη χρηματοδότηση του Αρη. Δεν βρήκε. Φέτος που υποτίθεται ότι αυτός βρέθηκε, τι κέρδος έχει να μη συνεργαστεί μαζί του; Η απάντηση είναι πως τα χρέη είναι μεγάλα. Αν αυτό ισχύει, δεν θα μειωθούν μόνο και μόνο γιατί – όπως τον κατηγορούν – δεν συζητάει. Για να είμαι ειλικρινής δυσκολεύομαι να πιστέψω την ιστορία. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Αν ο Αρης χάσει απόψε, μια ήττα από τον ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με αυτές τις φήμες θα δημιουργήσει μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη. Το λέω κομψά.

Νωρίς

Κατά τα άλλα τα υπόλοιπα ματς γίνονται για να γίνουν. Ο Ολυμπιακός έχει πάει εκδρομή στη Σύρο για να αγωνιστεί με την τοπική Ελλάς στη 1.30 το μεσημέρι, ώστε να γυρίσει νωρίς πίσω. Η ΑΕΚ περιμένει τον ΟΦΗ που έχει τόσα προβλήματα στο πρωτάθλημα που δεν ξέρω πόσο τον ενδιαφέρει το Κύπελλο. Ο Αστέρας θα κάνει προπόνηση με την Ηλιούπολη και ο Λεβαδειακός με τη Μαρκό. Η ΑΕΛ θα προτιμούσε να κερδίσει τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Το Καλλιθέα – Καβάλα είναι ματς Β’ Εθνικής: ούτε καν ντέρμπι. Και η Κηφισιά που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟ δεν πήγε καν σε ξενοδοχείο πριν απ’ το ματς για να γλιτώσει τα έξοδα…