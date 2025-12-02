Το αυστηρό σμόκιν ασορτί με το επίσημο της βραδιάς στο Museo Nazionale dell’ Automobile, του Τορίνο: Κομμένο και ραμμένο «γάντι» πάνω στο Golden Boy (web) του Football για το 2025, τιμώμενο πρόσωπο της «Tuttosport» και της Ευρώπης. Οταν όμως ήρθε η ώρα της απονομής; Κανείς δεν στάθηκε στην «πανοπλία». Τους μάγεψε και τους χώρεσε όλους σε ένα χαμόγελό του ο Χρήστος Μουζακίτης. Και στα δύο του μάτια που «όταν τα κλείνω βλέπω τον πατέρα μου να με κρατά από το χέρι και να με τρέχει από μικρό σε όλα τα γήπεδα».

Ο πιτσιρικάς που δέκα χρόνων στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη ρωτούσε μετά την «δοκιμή» αν ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει. Ο «μετρονόμος» box to box που μόλις την περασμένη εβδομάδα ανάγκασε τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάβι Αλόνσο να επιβεβαιώσει πως η Βασίλισσα δεν τον χάνει από το… ραντάρ της. Ενας εκκολαπτόμενος σούπερ σταρ της διπλανής πόρτας. Το Χρυσό Αγόρι της Ελλάδας που χθες το βράδυ σαν να συναντήθηκε με το πεπρωμένο του.

Ρώτησε επί πέντε μήνες το διεθνές ποδοσφαιρικό κοινό η εφημερίδα του ιταλικού βορρά για τον «καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα» αναζητώντας το 3D πακέτο του μέλλοντος ανάμεσα στους teenagers της μπάλας. Ψήφισαν κάτι παραπάνω από 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι για τον νικητή. Και ήταν δική τους απόφαση να ανέβει στο πόντιουμ, ο δικός μας: Ο mvp της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που το 2024 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης (Youth League). Ο νταμπλούχος στα 18 με τους Ερυθρόλευκους. Ενας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που έπαιξαν στην εθνική ανδρών πριν καν ενηλικιωθεί.

Ο «μικρούλης» (όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) των Ερυθρόλευκων που χθες πλάι στον (Golden Boy) Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί και τον (καλύτερο νέο του Ιταλικού ποδοσφαίρου) Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο της Ιντερ έγινε η αιτία για να γεμίσει το περίφημο MAUTO. Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι κατέκλυσαν την κεντρική αίθουσα της απονομής βραβείων. Και ο Μούζα έδειξε να το απολαμβάνει…

«Θα κοιμάμαι μαζί του»

«Σίγουρα θα κοιμάμαι μαζί του, δεν ξέρω πότε θα φύγει από το κρεβάτι μου» έλεγε για το τρόπαιο που από την ώρα της απονομής και πέρα δεν το άφησε από τα χέρια του. Και κοίταζε σε μια γωνιά τους γονείς του να καμαρώνουν συγκινημένοι και από την άλλη τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να μη σταματά να δέχεται συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό και τον τρόπο που εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Ευρώπης: Η ίδια που το καλοκαίρι έστειλε τον Μπάμπη Κωστούλα αντί 40 εκατ. ευρώ στην Μπράιτον. Που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από αστέρια όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Κωσταντής Τζολάκης κ.λπ. Που έφτασε στο σημείο να βρίσκεται στο «επίκεντρο» μιας νύχτας σαν και αυτή στο Τορίνο. Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και οι αποδείξεις.

«Τεράστια τιμή»

«Είναι μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω αυτή τη διάκριση σήμερα, με τόσους ανθρώπους του ποδοσφαίρου γύρω μου. Εχουν βραβευτεί μεγάλα ονόματα στο παρελθόν και, όπως ανέφερα, όταν βλέπεις να υπάρχουν αυτά τα ονόματα στη λίστα, σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Είναι πραγματικά τεράστια τιμή. Θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στην ομάδα και σε όσους είναι εδώ μαζί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια αφού πήρε στα χέρια του στο βραβείο και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ πρότυπο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρόνων στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός. Εχει το mentality του πρωταθλητή», πρόσθεσε χωρώντας σε μια πρόταση τον τρόπο που οι Ερυθρόλευκοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους στα άγια χώματα του Ρέντη.

Ενα παιδί που τα Χριστούγεννα γίνεται 19 και επιβεβαιώνει με την ιστορία του, πως τα όνειρα όχι μόνο δεν απαγορεύονται, αλλά επιβάλλονται. Γιατί η πραγματικότητα δεν απέχει μακριά. Εγινε moto και αυτό στα χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β΄ αναμένεται να αποτελέσει άμεσα ο Ρομέν Πιτό.