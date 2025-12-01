Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε στο Τορίνο το βραβείο Golden Boy 2025, αναδεικνυόμενος πρώτος στην ψηφοφορία της Tuttosport ανάμεσα σε πολλά ανερχόμενα ταλέντα, όπως οι Ντεζιρέ Ντουέ, Αρντά Γκιουλέρ και Κενάν Γιλντίζ.

Κατά την απονομή, ο νεαρός μέσος εξέφρασε την τιμή που νιώθει και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ολυμπιακό, τον σύλλογο που αποτελεί όνειρο για εκείνον και στοχεύει να αγωνίζεται συνεχώς για την ομάδα.

Εκτός ποδοσφαίρου, ο Μουζακίτης αποκάλυψε με χιούμορ την αγάπη του για το πινγκ πονγκ, δηλώνοντας μάλιστα ότι σε αυτό το άθλημα νιώθει πιο άνετα από ό,τι στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα λόγια του Μουζακίτη:

«Αρχικά θέλω να πω ένα συγχαρητήρια για την οργάνωση. Ένα συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ένα ευχαριστώ σε όλους. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένεια μου, στην ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου και την ομάδα μου, που δίχως αυτούς δεν θα είχα κάνει κάτι.

Τους ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι ένα πρότυπο για αυτούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τίποτα άλλο.

Όταν πρωτομπήκα εδώ μέσα και έβλεπα τους προηγούμενους νικητές ένιωσα ακόμη καλύτερα γιατι είδα ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε παίκτες που σπουδαίους. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον από αυτούς, κάθε παίκτης έχει κάτι ξεχωριστό.

Ήταν ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί να είμαι στον Ολυμπιακό, βρίσκομαι 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Μεγαλώνοντας στον σύλλογο αυτό κατάλαβα το μεγάλο mentality πρωταθλητή και είμαι περήφανος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού.

Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ από ότι στο ποδόσφαιρο και άμα κατέβαινα σε πρωτάθλημα ίσως το κέρδιζα!

Εγώ δεν είχα μπει σε αυτό το δίλλημα από μικρή ηλικία. Από τότε ήθελα το ποδόσφαιρο. Όμως αν ήξερα για τον Πογκμπά και το πινγκ πονγκ τότε ίσως άλλαζα γνώμη».